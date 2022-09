Za konzervativní názory nemůže stáří, ale rodičovství. Bezdětní bývají liberálnější

Winston Churchill kdysi prohlásil, že kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, a kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum. Studie, která vyšla v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B, však napovídá, že samotný věk za změnu politického přesvědčení nemůže. Konzervativní názory totiž častěji zastávají lidé, kteří už založili rodinu, zatímco mezi bezdětnými převažují liberálové.

"Říká se, že jak člověk stárne a setkává se s těžkými zkouškami skutečného světa, stává se z něj čím dál větší konzervativec. Z našeho výzkumu se ale nezdá, že by tomu tak skutečně bylo. Lidé, kteří se nestanou rodiči, se svým smýšlením mnohdy ani ve vyšším věku neliší od mladších ročníků," upozornil spoluautor studie Nick Kerry z Pensylvánské univerzity.

Se svými kolegy zapojil 376 amerických studentů do psychologického experimentu. Účastníci výzkumu se rozdělili do dvou skupin. První z nich dostala od vědců fotografie různých předmětů využívaných v domácnosti a měla si představit, co by s nimi dělala. Členové druhé skupiny si naopak prohlíželi snímky dětí, měli pro ně vymýšlet jména a představovat si chvíle, které by s nimi trávili.

Obě skupiny následně vyplnily dotazníky, které zjišťovaly, jak respondenti uvažují o tématech, jako jsou manželství či interrupce. Z analýzy jejich odpovědí vyplynulo, že lidé, kteří měli přemýšlet o tom, co by dělali s dítětem, následně vyjadřovali konzervativnější postoje než dotazovaní, kteří přemítali nad věcmi v domácnosti. Píše o tom deník The Guardian.

Poté, co vědcům výsledky pokusu naznačily, co by se za příklonem k tradičnějším hodnotám mohlo skrývat, provedli velké dotazníkové šetření. Zapojilo se do něj 2610 dospělých obyvatel z deseti různých zemí světa - od Libanonu až po Japonsko. I tentokrát se ukázalo, že ke konzervativnějšímu smýšlení výrazně častěji směřovali respondenti, kteří už měli zkušenost s rodičovstvím.

Závěry studie podle Kerryho a jeho týmu nabízejí vysvětlení, proč západní státy s liberálnějším přístupem k manželství, rodičovství či umělému přerušení těhotenství zároveň bojují se snižující se porodností. Ve státech, které naopak ženám zakazují chodit na potrat, lze z pohledu vědců naopak očekávat nárůst konzervatismu.