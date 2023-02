Dobré jídlo může chudým rodinám pomoct, říká Michopulu. Radí, jak uvařit za 70 korun

Klíčem ke skromnému vaření je nákup sezonních a lokálních potravin, čímž je kuchyně zároveň i šetrná a udržitelná. Michopulu se také snaží pro své sledující hlídat slevové akce v supermarketech, na které upozorňuje, a vybízí k zamrazování přebytků, na jaře i ke sběru divokých bylinek v přírodě.

Nečekaným tipem je pak nákup potravin, jako jsou ančovičky, japonská miso pasta nebo parmazán. "Ty jsou jednorázovou větší investicí a mají spíše kořenicí funkci. Umožňují do kuchyně proniknout surovinám, které by člověk jinak nesnědl. Samotné těstoviny s brokolicí vám chutnat nebudou, ale posypané parmazánem jsou skvělé," dává příklad.

Chuť je podle ní velmi důležitá a člověk by se o ni neměl ochuzovat, ani když špatně vychází s financemi. "Naprosto chápu, že první, na čem začnou lidé šetřit, je jídlo. Největší chybou ale je rezignovat na představu, že můžu jíst hodnotně. Člověk se dobrovolně trestá za svou chudobu a předepíše si rohlíky," říká s tím, že se dá dobře jíst i napjatým rozpočtem.

Pokud jsou rodiny samoživitelek a samoživitelů živi o namazaných rohlících a z domácnosti zmizí vaření jako takové, má to na všechny její členy negativní dopad. "Aby se doma vařilo, je důležité nejen z nutričního hlediska, ale i proto, že má rodina dostředivé místo, kolem kterého se soustředí vztahy a šíří se odtud dobrá nálada. Pokud chybí vaření, chybí i přísun radosti a spokojenosti," říká Michopulu.

Ujišťuje, že ve skromné kuchyni není potřeba rezignovat na vlákninu ani bílkoviny, které by měly být základními kameny ve výživě dětí a dospělých a nesmí chybět v žádném z receptů zveřejněných na instagramovém profilu Skromné jídlo. Bílkoviny se do receptů často dostávají prostřednictvím luštěnin, vajec a mléčných výrobků. Michopulu se ale snaží do receptů vměstnat také víc masa.

"Maso je pro děti důležité, proto jsem si dala závazek jej tam propašovat víc. V obchodě jsem se ale chytala za hlavu, protože kilo mletého masa teď stojí 180 korun. Je to dvojnásobek oproti loňským akcím. Chvíli jsme přemýšlela, jestli nezvýšit finanční limit, ale pak jsem si uvědomila, že to těm lidem nemůžu udělat, protože oni víc peněz nemají. Zůstáváme proto na sedmdesáti korunách. Je to těžké, ale cesty jsou a věřím, že je najdu," je odhodlaná.

Do kuchařky nepřispívá sama. Jedná se o komunitní dílo, uvařit a nafotit skromné jídlo může v podstatě kdokoliv, komu se podaří vymyslet výživný, levný a časově nenáročný pokrm. Čas je totiž důležitou komoditou, s níž musí samoživitelé operovat. "Záleželo mi na tom, aby to nebyla jen moje aktivita, ale aby pomoc přicházela od širší komunity lidí, myslím, že má větší dopad, když lidi vaří dohromady, byť virtuálně," vysvětluje záměr.

Nasytit dav a udělat parádu

Michopulu na projektu spolupracuje s Klubem svobodných matek. "Už dlouho mi ležela na srdci situace dětí v chudých rodinách, proto jsem je kontaktovala s tím, co bych pro ně se svou odborností mohla udělat. Řekli mi, že maminky a tatínky samoživitele hodně trápí, jak vařit s nízkým rozpočtem, a že by uvítali videotipy. Ty jsou produkčně a časově náročné, nakonec jsem se proto rozhodla pro komunitní kuchařku na sociální síti," vysvětluje, jak se projekt zrodil. Po materiální stránce pomáhají rodičům potravinové banky, ale know-how a "skromné" nastavení mysli je podobně důležité.

Instagramový profil založila v roce 2021 a s postupem ekonomické a energetické krize počet sledujících rychle narostl. "Chudoba byla problém už tehdy, nyní se rozšiřuje do dalších společenských vrstev. Na profilu vidím, že jej sledují i lidé, které znám a vím, že nemají akutní problémy s chudobou, ale krize pro ně byla impulz, aby se zamysleli a třeba zeštíhlili své náklady," hádá.

Michopulu sice v minulosti zakládala a vedla bistro Sisters, specializované na luxusnější chlebíčky, ale ani skromná kuchyně jí není cizí. "Pocházím z rodiny, kde se na jídlo kladl velký důraz, ale poměry byly skromné, protože nás bylo pět. Šetřilo se a vše se spotřebovávalo beze zbytku, mám to tudíž v krvi. S pokorou v projektu využívám to, co mě naučili rodiče," vysvětluje. "Spousta receptů je inspirovaná velice elegantním způsobem mojí mámy, jak nasytit dav, a přitom udělat velkou parádu," dodává.

Recepty pro instagramový profil testuje většinou o víkendu. "Moc mě to baví a jsem vděčná, že to můžu zažívat, protože jsem si díky tomu uvědomila spoustu souvislostí, které mi unikaly. Jídlo je pro mě klíč, jak rozumět světu. A pokud mu chci rozumět v jeho jednotě, musím pochopit všechny jeho vrstvy, nejen to, jak se dá jíst luxusně," uzavírá.

