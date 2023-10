BLOG Fandi mámám: Příprava deváťáka na přijímací zkoušky

Dcera v adolescentním věku v deváté třídě ZŠ se má začít připravovat a učit k přijímacím zkouškám. Opominu-li její pubertální pohledy a průpovídky, vychází mi z toho absolutní nechuť a nezájem dělat něco navíc. Snažím se vše vysvětlovat, a to do toho zapojuji i prarodiče. Je to boj, který ale musíme vyhrát. Samozřejmě nám to neusnadňují ani ve škole, kde dostávají úkoly dokonce i z výtvarné výchovy.

Ještě musím zmínit, že dcera jaksi nevychází s matematikou, je to její úhlavní nepřítel. Ona se za to schovává, když se řeší nějaký příklad, který jí zrovna nejde, slyším něco jako: "Jsem blbá a víš, že mi to nejde a nikdy nepůjde". Asi si myslí, že tímto způsobem se vyhne dalšímu počítání. Mýlí se. Bude to velká bitva, ale do hlavy se jí to prostě dostat musí 😊.

Problém je s doučováním. Doučovací kroužky jsou neuvěřitelně drahé a tím pro samoživitele nedostupné. Některé školy pořádají ve své režii doučování z matematiky a českého jazyka v prostorách školy. A dělají to pro své žáky zdarma. To je velmi příjemné, i když to někdy znamená, že děti musí do školy již na sedmou hodinu ranní. Některé domy dětí pořádají taková školení buď zdarma, nebo za minimální poplatek. Je vhodné zaměřit se také na stránky měst, městských částí, obcí. Pokud samosprávné celky nic samostatně nepořádají, mohly by alespoň poradit a dát kontakt. Zrovna tak by mohly pomoci sociální služby. Kdo má ochotné a schopné kamarády, má vyhráno. Ale takových je docela málo. Chce to vždy někoho, na koho si to naše dítko nedokáže "otevřít pusu" a bude skutečně poslouchat to, co dotyčný říká.

Já jsem se s dcerou domluvila, že češtinu zvládneme spolu, že jí vše vysvětlím, ale narazila jsem hned při prvním pokusu. Nedokáže mě respektovat jako učitele, jsem prostě jen máma, která si něco říká a ji to opravdu nezajímá. Ale co dál? To už mi nikdo neřekl.

Takže milí rodičové - přeji vám pevné nervy s přípravou na přijímací zkoušky, a ať se vašim deváťákům povede dostat tam, kam je srdce táhne.

