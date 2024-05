BLOG Fandi mámám: Přijímačky na SŠ za námi – úleva?

Moje dcera byla ale naprosto v klidu. O to víc jsem já potom nadávala, nutila jsem ji učit se, ale ona stále nic. Její nejoblíbenější odpovědí bylo: "Koukám se na videa na YouTube a TikToku, kde to všechno vysvětlují, a já to chápu víc než ve škole."

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Super, řekne si rodič, ale neměla by si zkoušet i testy z předchozích let? Celá její třída byla letos taková odevzdaná, opravdu si mysleli, že jim vše spadne do rukou samo. Nějaké testy je nezajímaly. Proč by měla dělat test, když vlastně nezná otázky, které tam budou? Co jsem mohla říct? Raději nic… Takhle to u nás opravdu vypadalo až do dubna, já jsem byla nervózní, bála jsem se, jako samoživitelka jsem prostě žádné doučování zaplatit nemohla.

Ale už je to naštěstí za námi, dokonce i měsíční čekací doba, zda jsou dítka přijata, a můžeme si oddechnout. Už víme, která ze tří škol se pro nastávající 3-4 roky stane domácí školou. U nás střední škola nedopadla, ale dcera měla vybrané i jedno učiliště, tak se vrhne do boje s cukrařinou. A to se vlastně doma taky hodí. 😊 Takže já jsem jako matka spokojená. Dcera nakonec taky, už teď doma ráda peče a jde jí to.

Tak malé shrnutí letošního školního roku - stres, strach a úzkosti vystřídala spokojenost, úleva, ale i obava z nového. A pokud jste, stejně jako já, rodiče ještě jednoho mladšího potomka, už víme, co nás čeká. Věřme sobě, věřme svým dětem a nechme je jít za jejich sny. I o to se snaží maminky v našem projektu. Hodně maminek má děti, které chodí nebo by rády chodily do nějakého kroužku, a i vy nám můžete pomoci s plněním jejich snů, stačí k tomu málo - otevřít webovou stránku Fandi mámám.

My maminkám fandíme, fanděte s námi!

Autor: Lucie Martinková