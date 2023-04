Dobroty, po kterých nepřiberete: čokoláda, burger nebo zmrzlina bez jediné kalorie

Švédská umělkyně jménem Maria se věnuje háčkování a pletení. Jejím oborem je háčkování nejrůznějších dobrot, které na první pohled vypadají jako živé. Na jejím profilu na Instagramu si její neuvěřitelné kousky oblíbilo více než 60 tisíc sledujících. Ti se tak mohou pokochat dobrotami, jež nemají ani jednu kalorii.

Podívejte se do naší galerie na to, co s háčkem a přízí Maria dovede.