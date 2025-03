"Matku wifi" a nejkrásnější ženu Hollywoodu proslavil český film, kde hrála orgasmus

Připomíná vám hollywoodska umělkyně Hedy Lamarrová Sněhurku Walta Disneyho? Není to náhoda, animátoři Hamilton Luska a Marc Davis se při tvorbě pohádkové princezny inspirovali právě její tváří. Není to ale zdaleka to jediné, čím se americká herečka s českými kořeny zapsala do historie. Svými vynálezy za druhé světové války položila základ technologiím wifi a bluetooth.