Proč při balení na dovolenou nezapomenout na kontaktní čočky

Komfort zajištěn

Cestování s kontaktními čočkami je pohodlné. Pokud si léto chcete užít bez zbytečného omezování, jednodenní kontaktní čočky jsou trefou do černého. Jsou nenáročnou a pohodlnou variantou na cestách. Nemusíte se o nic starat. Nijak je nečistíte ani neuchováváte. Roztoky nebo pouzdra tak můžete bez výčitek nechat doma. Ráno si čočky nasadíte a večer vyhodíte. Oblíbenou volbou jsou jednodenní kontaktní čočky MyDay, které jsou díky silikon-hydrogelovému materiálu vysoce prodyšné, navíc velmi pružné a měkké. Výhodou je zaoblený tvar okraje čoček, který minimalizuje kontakt víčka s čočkou, což přispívá k dlouhodobému pohodlí při nošení. "Jednodenní čočky jsou zároveň hygienickou a komfortní formou nošení, při které nemusíte používat roztok nebo přemýšlet, zda jsou vaše čočky dokonale čisté, protože každý den máte nové," popisuje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, online prodejce kontaktních čoček, slunečních a dioptrických brýlí. Denní čočky vám navíc ušetří případné nepříjemnosti, pokud byste si čočku poškodili nebo ztratili. Ztráta měsíční čočky vyjde rozhodně dráž než ztráta jednodenní čočky.

Do letadla připraveni

Na palubě letadla je povoleno pouze určité množství tekutin. To se týká i roztoků a očních kapek, počítejte s tím, až si budete připravovat svoje příruční zavazadlo. "Suchý vzduch v letadle může vaše čočky v očích vysoušet, proto u sebe vždy mějte také oční kapky," radí dále Štěbetáková z Alensy. Během dlouhé cesty je složité neusnout, pokud ale i vám padne hlava únavou, spát v kontaktních čočkách se nedoporučuje.

Pozor na slanou vodu

Mořská sůl obsahuje více soli než naše slzy. To může způsobit hned několik problémů. Sůl může z čočky odvádět její vlhkost, kontaktní čočky mohou změnit svůj tvar, a tak hrozí, že je snadno ztratíte, nebo jejich nošení přestane být pohodlné. V moři se také vyskytují mnohé nečistoty a nejrůznější bakterie. Nečistoty se mohou usadit na čočkách a způsobit nepohodlí při nošení. Bakterie jsou ale největší hrozbou, protože se mohou doslova "zabydlet" na čočkách a následně v oku. Mohou způsobit velmi bolestivé záněty, které co hůř vás mohou o váš zrak i zcela připravit. Mořská sůl má sice pro tělo blahodárné účinky, neplatí to však v případě očí. Proto pokud se chystáte na mořské radovánky, vybavte se buď potápěčskými nebo plaveckými brýlemi, které vaše oči ochrání. A nezapomeňte ani na sluneční brýle. Kontaktní čočky MyDay zároveň obsahují UV filtr, který se postará o ochranu očí před nebezpečným UV zářením. "Kontaktní čočka nicméně pokrývá, a tedy chrání, pouze část oka. Doporučuji tedy čočky kombinovat se slunečními brýlemi," uzavírá Štěbetáková.