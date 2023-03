"Proboha, vždyť já jsem byla hezká," říká Olga Schoberová, která slaví 80. narozeniny

Pro její krásu a božské tvary Olgu Schoberovou přirovnávali k francouzské herečce Brigitte Bardotové nebo Švýcarce Ursule Andressové. Stačilo jen pár filmů, aby Schoberová navždy vstoupila do mužských snů a dotáhla to až do samotného Hollywoodu, i když její herecký rejstřík nebyl příliš široký. Zažila přepychový život americké smetánky, ale její život měl i odvrácené stránky.

15. března slaví herečka své 80. narozeniny.

