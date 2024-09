Příchod menopauzy je nezvratný, avšak její nepříjemné dopady ovlivnit můžeme

Menopauza není krátkodobou záležitostí. Její táhlé projevy, resp. období zvané premenopauza může trvat měsíce až roky před opravdovým nástupem menopauzy. Menopauza je označení pro trvalou zástavu menstruace a je součástí přechodu (klimakteria). V průměru dochází k menopauze ve věku 51 let.

Falešná menopauza a otěhotnění

Někdy se může žena mylně domnívat, že má již menopauzu za sebou. Avšak postupně se prodlužující intervaly mezi menstruacemi naznamenají, že by žena nemohla otěhotnět. Jak uvádí MUDr. Jan Greguš, vědecký sekretář Sekce pro antikoncepci a reprodukční zdraví ČGPS, nejrizikovější jsou těhotenství adolescentních a premenopauzálních žen. Radí proto užívat vhodně zvolený typ antikoncepce. "Jedno z pravidel pro užívání antikoncepce je snižování dávky hormonu estrogenu s rostoucím věkem. V případě, že si žena v tomto věku přeje užívat perorální antikoncepci, tedy tabletky, jsou vhodné preparáty s co nejnižšími dávkami estrogenu. Nebo nově lze nabídnout preparát s novým typem přirozeného estrogenu s vyšší bezpečností," radí MUDr. Jan Greguš.

Krátkodobé a dlouhodobé obtíže spojené s přechodem

Mezi ty krátkodobější a velice časté projevy klimakteria bývají návaly horka, pocení, zadržování vody, únava, podrážděnost, vaginální suchost, oslabení močového měchýře i další symptomy. V těle probíhají velice silné změny, se kterými se tělo vypořádává po svém. Důvodem těchto změn je postupné vyhasínání funkce vaječníků a snížení jimi produkovaných pohlavních hormonů (estrogenů a progesteronu). Nakonec se však produkce estrogenů i progesteronu ve vaječnících zcela utlumí, dojde ke ztrátě menstruace, nástupu klimakteria a zároveň i k některým zmiňovaným obtížím.

Pokles estrogenů, resp. jejich dlouhodobě nízká úroveň způsobuje dlouhodobé následky. Hladina estrogenů v těle například ovlivňuje inzulinovou resistenci, bazální metabolismus, ukládání tuků, snížení kvality vlasů a vznik vrásek, úbytek svalové hmoty, riziko kardiovaskulárních obtíží anebo řídnutí kostí. Zatímco některé obtíže mohou mít za následek "jen" kosmetické problémy, například zmiňovaná osteoporóza je nebezpečným zdravotním rizikem.

Jak se s obtížemi vypořádat

Nejdůležitější je pro tělo dodržování zdravé životosprávy. Zátěž v podobě nezdravého jídla, kouření, užívání alkoholu, přemíra stresu, či naopak nízká fyzická aktivita mohou významně prohloubit nejen menopauzální obtíže, ale výrazně se podepisují na celkovém zdravotním stavu organismu, které čeká náročné období. Proto je třeba dbát na kvalitní jídelníček s přiměřenou energetickou hodnotou, adekvátní fyzickou zátěž i odpočinek a spánek.

Klimakterické obtíže lze eliminovat pomocí potravin bohatých na fytoestrogeny a polyfenoly či některými bylinkami. Mohou částečně zmírnit projevy hormonálních změn, nicméně nedokáží ovlivnit příčinu vzniku těchto obtíží a tou je nedostatek estrogenu.

Dlouhodobější a účinnější variantou léčby klimakterického syndromu je doplňování chybějícího estrogenu. U žen před menopauzou, kdy tyto obtíže nastupují, se k tomu účelu používá hormonální antikoncepce. V 70. letech minulého století objevili vědci nový typ přirozeného estrogenu, který při aplikování do těla působí odlišně na estrogenové receptory než ostatní typy estrogenů. To znamená, že se razantně snižuje riziko vedlejších účinků, o kterých se diskutovalo v souvislosti s užíváním běžných typů hormonální antikoncepce. "Až teprve nyní se vědcům podařilo pozitivní účinky tohoto přirozeného estrogenu aplikovat do praxe, a tak může bezpečně pomáhat nejen jako ochrana před nechtěným početím, ale také jako podpůrný prostředek pro vyrovnávání hormonální nerovnováhy především v období premenopauzy, říká MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol. Tento typ estrogenu tak může bezpečně pomáhat předcházet zmiňovaným předklimakterickým a klimakterickým obtížím, jako je řídnutí kostí, ukládání tuků, úbytku elasticity tkání, návalům horka a úbytku svalové hmoty. Podání preparátu s novým typem přirozeného estrogenu je vázané na lékařský předpis.

Vyrovnání hladiny estrogenů přispívá ke zmírnění procesu stárnutí, pomáhá zlepšovat fyzickou kondici a může přispívat k lepší psychické pohodě, a to jak přímo, tak nepřímo. S vyrovnanou hladinou estrogenů má žena nižší předpoklad k podrážděnosti a špatné náladě. K podpoře dobré nálady navíc přispívá možnost být fyzicky i sexuálně aktivnější a bez pocitu zátěže se věnovat koníčkům a oblíbeným volnočasovým aktivitám.