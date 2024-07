Předškolní věk rovná se stres z nemocí

Dětská imunita dozrává postupně, navíc náraz na dětský kolektiv může být výrazný. Trvá často i rok, než se dítě takzvaně promoří a začne přirozeně odolávat infekcím zvenku. Ovšem jen částečně. Pobyt v kolektivu vrstevníků přináší neustálá rizika, to znají všichni rodiče. I proto nejvíc stůňou děti právě v předškolním věku. Otužování, pobyty v sauně, solných jeskyních a další metody, kterými se rodiče snaží omezit nemocnost svých potomků, moc nepomáhají. Viry a bakterie, které se plošně šíří dětským kolektivem, nemají šanci přebít. Je potřeba vydržet a nechat dětský organismus promořit. Ten postupně získá odolnost a dozraje.

Druhá, pátá, šestá a kolikátá nemoc?

Nejčastěji dítě postihne běžná viróza s rýmou, případně kašlem. Řešením je klid v posteli, antipyretika na horečku. Často následuje bakteriální infekce a antibiotika… Kvůli anatomickým poměrům dětského těla a stále nedokonalé schopnosti smrkat, trápí děti a jejich rodiče často zánět středouší. Do výčtu nesmíme zapomenout na záněty dutin, průdušek, hrtanu. K oblíbeným komplikacím dětského věku se řadí spála, známá také jako druhá nemoc. Vysoce nakažlivé bakteriální infekční onemocnění vyvolává streptokok Streptococcus pyogenes skupiny A. Poznáte ji snadno: červenou vyrážkou a téměř malinově zbarveným jazykem. Nejdřív dítěti vyskočí vysoká horečka, přidá se bolest v krku, někdy zvracení. V průběhu několika dní dojde k typické vyrážce. Šíří se po trupu a podbřišku po celém těle. Nejvíc potrápí v místech s ohyby: podpaží, podkolenní jamky, třísla. Naštěstí nesvědí, není třeba ji ošetřovat a sama postupně vymizí. Spála se léčí antibiotiky, klidem, antipyretiky proti horečce. Spála se šíří kapénkami a přímým kontaktem, takže v dětském kolektivu velice rychle. Proto je nutné nejméně dva týdny nechat dítě doma, protože po celou dobu může nemoc přenášet na své vrstevníky. Podobně začervenalé tváře a vyrážku mají děti při páté nemoci. Tu způsobuje lidský parvovirus B19. Onemocnění má lehký průběh a děti trápí zvýšená teplota, bolest hlavy a svalů. Patří mezi šest dětských nemocí doprovázených červenou vyrážkou a teplotami. Velmi podobné je to s šestou nemocí, zvanou třídenní horečka nebo roseola. Ta se týká nejčastěji dětí do 3 let věku, ale ani starší nejsou bez rizika. Je opět virová a velmi nakažlivá. Horečka trvá tři dny a připojí se růžová vyrážka. Naštěstí má velmi lehký průběh. Jiným příběhem jsou plané neštovice neboli varicella. Toto vysoce infekční onemocnění se opět šíří kapénkami a zasáhne všechny neočkované. Začíná nenápadně jako chřipka: kašláním, únavou, teplotou, nechutenstvím, bolestí hlavy a svalů. Pak se do tří dnů vysejí puchýřky. Velmi svědivé, které procházejí fází hrbolků, puchýřků a krust. Ošetřují se tekutým pudrem nebo chladivými gely a spreji.