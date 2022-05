Praktické rady pro výběr nejlepších interiérových dveří a podlahy

Kvalitní vchodové dveře

Pokud máte rodinný dům, ale i v případě bytu je nutné vybrat kvalitní vchodové dveře. Jde o vstupní prvek, na jehož vzhledu i kvalitě záleží. Pořádné vchodové dveře jsou totiž bezpečné, bytelné a případně mohou být i v protipožárním provedení. U rodinného domu je navíc důležité, aby hlavní vchodové dveře byly dobře izolované proti úniku tepla. To oceníte hlavně během zimních měsíců, kde je nutné snížit veškeré ztráty energií na maximum, protože tak ušetříte na případném vyúčtování.

U vchodových dveří se orientujte i podle toho, jakou bezpečnostní třídu splňují. V ideálním případě vybírejte bezpečnostní třídu minimálně s úrovní 3 a nejlépe s označením 4. Aby byly dveře opravdu bezpečné, musíte k tomu přidat i kvalitní kování a bezpečnostní zámek, který poslouží jako bariéra před případným vniknutím nežádoucích návštěvníků. Ani tak ale ochrana nemusí být stoprocentní, takže se doporučuje využít kombinaci s dalšími bezpečnostními prvky, jako jsou pohybová čidla, kamery a nejrůznější alarmy.

Vnitřní interiérové dveře jako důležitý prvek interiéru

Vchodové dveře jsou jenom jedny. Když je správně vyberete, čeká před vámi další výzva. Ta se týká výběru interiérových dveří. Tady nemusíte tolik řešit izolační vlastnosti, ale spíše se zaměřte na vzhled i na odolnost při častém používání.

Kvalitní interiérové a vnitřní dveře se totiž stanou nejenom funkční součástí celého bytu, ale pomohou utvářet také celkový design. Jedná se totiž o velké prvky vybavení, které se nedají přehlédnout. Výběrem správných dveří navíc můžete ušetřit i cenné místo. To je žádoucí hlavně u menších interiérů, kde může být volba posuvných dveří výhodná a získáte tak trochu místa navíc. Opravdu luxusně potom vypadají dveře, které se zasouvají do stavebního pouzdra. Zde však počítejte s náročnější realizací.

Speciální kategorií jsou interiérové dveře do koupelny. Ty musí být z dostatečně odolného materiálu s vhodnou povrchovou úpravou, aby je nepoškodila zvýšená vlhkost, která bývá v koupelně víceméně na denním pořádku. Proto je vždy dobré vybírat takové dveře ve specializovaných kategoriích, kde se rovnou počítá s tímto způsobem využití.

Design a prostupnost světla

Když se pustíte do výběru interiérových dveří, jistě si všimnete, že kromě rozdílů v samotném designu jsou k dispozici i různé modely. Oblíbené jsou například bílé interiérové dveře, protože působí čistým dojmem a pomáhají opticky zvětšit prostor. U kvalitních materiálů navíc není nijak složitá ani jejich údržba a čištění. Některé dveře mají k dispozici prosklené prostory, díky kterým propouští světlo do místnosti. To je vhodné například u dveří, které vedou na chodbu, do obývacího pokoje a podobně. Výběrem mléčného či jinak strukturovaného skla totiž získáte estetický prvek, který není naplno průhledný, ale dovoluje pronikat pouze světlu.

Výběr kování také ovlivní vzhled interiérových dveří. Pečlivě si tak zvolte, z jakého materiálu a v jakém provedení budou jednotlivé kliky. U dveří do koupelny či na toaletu můžete zvolit také jednostranný zamykací mechanismus pro zlepšení pocitu soukromí.

Podlaha o dostatečné kvalitě

Dalším z velmi důležitých komponentů každého interiéru jsou dobře zvolené podlahy. Výběru podlahové krytiny věnujte pozornost z praktického i estetického hlediska. A jak se liší jednotlivé druhy?

Dřevěné podlahy

Moderní dřevěné podlahy jsou krásné na pohled a příjemné na dotek. Jedná se o přírodní materiál, který má mnoho předností. U dřevěné podlahy Esco je k dispozici masivní, ale třeba i třívrstvá podlaha. Samozřejmostí je výběr z více druhů dřeva. Rozhodnout se můžete také pro povrchovou úpravu s konkrétním doladěním barevnosti. U dřevěné podlahy však počítejte s mírně náročnější údržbou, kdy si musíte dávat pozor na nadbytek vody, poškrábání či vznik oděrků při spadnutí těžších předmětů. To však nebývá nijak složitý problém, protože stačí se k dané podlaze chovat zodpovědně a jistě neuděláte chybu.

Vinylové podlahy

Pokud máte domácí mazlíčky, děti a podobně, je dobré zvolit opravdu odolnou podlahu, u které můžete využívat i silnějších prostředků na její čištění. To splňují vinylové podlahy Berry Alloc. Ty jsou zpracované v mnoha zajímavých dekorech, takže jistě vyberete odpovídající provedení. Všechny navíc mají typické výhody vinylových podlah, jako jsou snadná údržba, dobré izolační vlastnosti a schopnost tlumení kročejového hluku, takže se hodí nejenom do rodinných domů, ale i do bytů.

Samotná instalace vinylových podlah není nijak náročná. Můžete se rozhodnout, jestli zvolíte metodou položení jako plovoucí podlahu, nebo se bude vinyl rovnou lepit. Obě možnosti mají své přednosti, takže záleží na tom, kde podlahu pokládáte a jaká máte očekávání.

Sladění dekorů

Při výběru interiérových dveří a podlahy je dobré vzájemně sladit dekory. Dosáhnete tak optimální vzhledu, díky kterému bude bydlení působit celistvým dojmem. Sladění však rozhodně nemusí znamenat výběr stejného dekoru, ale třeba příbuzných odstínů či naopak barevný kontrast. Záleží na tom, jaká varianta se vám bude nejvíce líbit.