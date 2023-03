Pracovat bez svolení manžela a učit vdaná. Co Češky nesměly před méně než sto lety

Rozhodnout se, zda studovat či chodit do práce, a mít stejné slovo ve výchově dětí jako muž. Některé věci se dnes zdají samozřejmé, ale není to tak dávno, co je zákony nepovolovaly. Například ještě v roce 1939 byly ze zaměstnání propuštěny téměř všechny vdané učitelky.