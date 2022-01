Porod své manželky nafotil Čech mobilem, získal za to světovou fotografickou cenu

"Jsem fotograf samouk, který prošel několika kurzy, ale hlavně jsem se učil metodou pokus omyl," vysvětluje Zdeněk Dvořák, který se nyní živí převážně focením dětí ve školkách a fotografováním svateb. Jeho série fotek s názvem Jsem otec!!! zaujala porotu světové fotografické soutěže Next-Image Awards. Ta se letos konala již pátým rokem a Dvořák v ní vyhrál hlavní cenu.

Už dvakrát se Dvořák účastnil porodů svých potomků, ovšem když měla poprvé rodit jeho druhá manželka, chtěl neopakovatelný okamžik zachytit na svých snímcích. Po celou dobu, co strávil se svou manželkou v porodnici, vzniklo na 40 fotografií, ze kterých pak vybral pár a zaslal do fotografické soutěže, kterou letos pojilo téma Spolu jsme lepší.

Jeho snímek Jsem otec!!! získal v soutěži hlavní cenu a byl vyhodnocen odbornou porotou jako fotografie roku.

"Je pravda, že jako otec na fotkách nejsem. Jedinou fotku, kde jsem jako otec, máme jako selfie z mobilu až po porodu," říká. Nad případnou nabídku focení porodu by jako fotograf dlouho přemýšlel. "Je to totiž velmi osobní a myslím, že tak, jak to u nás proběhlo, je maximum, co jsem si připustil," přiznává.

Dvořákovy fotografie se vyznačují tím, že jsou černobílé. "Miluji černobílou dokumentární fotku. No a věc asi nejdůležitější, barva krve je pro mnohé problém, miminko po porodu je až do fialova. Barva zbytečně odvádí od vnímání obsahu, takže toto jsou důvody, proč jsou fotky černobílé," odůvodňuje svůj výběr vítězný fotograf.