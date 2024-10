Podzim přináší zdravá i kalorická jídla. Na co si dát pozor, pokud nechcete přibrat?

Tělo během roku mění své požadavky na stravování, a to nejen pokud jde o dostupnou lokální zeleninu a ovoce, ale také na způsob jejich úpravy a teploty. V chladnějších měsících nás víc baví vaření a pečení, to znamená, že spíš upřednostníme snídaňové kaše, sytější polévky, teplá jídla z brambor a kořenové zeleniny. A ačkoli jsou to často jídla zdravá, neznamená to, že nejsou bohatá na kalorie. Na co si dát radši pozor?

Fermentovaná zelenina způsobuje nadýmání

Mezi dobré zvyky patří zařadit si do jídelníčku sezonní ovoce a zeleninu. Přímo obligátními volbami jsou jablka, hrušky, švestky i hroznové víno, ze zeleniny se nabízí kořenová zelenina jako mrkev, petržel, zelí a bytostné symbol podzimu: dýně všeho druhu, přičemž zvláštní oblibě se těší hokaido a máslová dýně. Právě tato zelenina obsahuje hodně vlákniny a současně má v sobě vyšší podíl vody, díky čemuž patří mezi méně kalorická jídla. Všechno ale závisí na úpravě a přidaných ingrediencích, a ať už dýňovou polévku zahustíte klasickou smetanou, nebo rostlinnou náhražkou, třeba v podobě kokosového mléka, je potřeba v obou případech počítat s přidanými kaloriemi.

Do zdravého podzimního jídelníčku patří i fermentovaná zelenina: zelí, kyselé okurky a červená řepa. Doktoři obecně kvitují množství vitaminů, stopových prvků, vlákniny i enzymů v kvašené zelenině, současně ale jedním dechem doporučují sledovat její množství. Při nadměrné konzumaci totiž může dojít k trávicím potížím, jmenovitě k nadýmání.

Pozor na tučná masa a alkohol

Během chladnějších měsíců nás to přirozeně táhne k sytým a těžkým jídlům: k tradicím patří svatomartinská husa, popřípadě kachna, ale také mladé víno a burčák. Všechny tyto potraviny se řadí mezi kaloričtější pochoutky, odborníci vám je však nezakazují a nenutí vás chodit kolem nich obloukem. Toužení po jídle, na které máte chuť, a pocit, že si jej nemůžete dopřát, mohou nadělat víc škody než užitku.

Výživáři také varují před snahou manipulovat s příjmem kalorií: nedoporučují kaloriemi tzv. "šetřit" ani je přehnaně kompenzovat cvičením. Takové chování může směřovat spíš k poruchám příjmu potravy. Nebojte se udělat si z jídla požitek: udělejte si z něj společenskou událost ve společenství přátel. A štíhlé linii prospěje místo okamžité dřiny v posilovně třeba i procházka.