Děvenky, foťte se před Penamem. Podívejte se, které nové ženy usednou ve Sněmovně

Za rekordním zastoupením žen ve Sněmovně stojí hlavně preferenční hlasy pro hnutí STAN, uvedla v povolební analýze organizace Fórum 50 %, která usiluje o rovné zastoupení žen a mužů v politice. Nejmenší procentuální zastoupení poslankyň má se 14,7 procenty ODS a největší s 50 procenty Piráti.

Podle ředitelky Fóra 50 % Veroniky Šprincové je však třeba mít na paměti, že Sněmovnu budou stále tvořit ze tří čtvrtin muži. "To je jen nepatrný pokrok," komentuje. "V nadcházejícím volebním období bude potřeba řešit řadu zásadních témat a je škoda, že hlas poloviny společnosti v ní nebude slyšet více," dodává.

Do výsledků letošních voleb významně zasáhlo preferenční hlasování, a to zejména v případě koalice Pirátů a Starostů. Díky preferenčním hlasům se do Sněmovny dostalo třináct žen, zároveň však jiné kandidátky přeskočili jejich kolegové. Celkově tak bylo díky preferenčním hlasům zvoleno o devět poslankyň více než pokud by záleželo pouze na pořadí na kandidátních listinách.

V galerii přinášíme přehled několika žen, které se do Poslanecké sněmovny dostaly nově. Ze čtyřech zvolených subjektů byl přitom menší podíl nových lidí zvolen za ANO a SPD, jejichž voliči mají obecně menší tendenci kroužkovat.

