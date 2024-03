Podcasty Proženy.cz Rozhovory s celebritami, inspirace i rady, jak na rodinné finance

Rozhovory s tuzemskými celebritami

Poslechněte si rozhovory s inspirativními lidmi, nahlédněte do jejich soukromí a zjistěte, jak opravdu žijí. Co jim dělá radost, jaké mají sny a plány, z čeho mají strach a co jim dělá starosti? Nenechte si ujít rozhovory Katky Osičkové ve videocastu Bubliny, který najdete na Proženy.cz. Sympatická moderátorka už vyzpovídala například Lucii Bílou, Janu Švandovou, Simonu Krainovou, Janu Krausovou, Helenu Vondráčkovou, ale i Jana Potměšila, Lenku Vlasákovou nebo Vendulu Pizingerovou. Kdo z nich měl stalkerku, komu říká muž každý den, jak je krásná, kdo má rád tak trochu grázly a která slavná žena pěstovala marihuanu? I o tom se dozvíte v podcastu Bubliny.

Finance v rodině nemusí být tabu

Jsou témata, která ženy neprobírají snad ani s nejlepšími kamarádkami. Jedním takovým mohou být například peníze. Podcast Michaely Rakové s názvem O penězích se (ne)mluví je zaměřený na rodinné finance a poradí, jak je nejlépe udržet na uzdě. Se svými hosty moderátorka otevřeně mluví o nejrůznějších životních situacích, které jsou spojeny s penězi. Jak sestavit a udržet rodinný rozpočet, jak na finance z pohledu vztahu, jak si říct o vyšší plat, na co si dát pozor při podnikání na mateřské, ale i o tom, jak obnovovat šatník, ale zbytečně neutrácet.

Podcast o zdraví srozumitelně a se zdravým rozumem

Podcast MUDr.ování je zaměřen na sezonní, ale i nadčasová témata, která jsou společensky aktuální.

Je orientován na oblast zdraví na úrovni blízké laikům, bez zbytečných odborností, které by vás nudily. Cílem rozhovorů v MUDr.ování je také bourat stereotypy a mýty týkající se lidského zdraví, které v dnešní době hojně kolují nejen po sociálních sítích. Od specialistů z rozmanitých oborů medicíny se například dozvíte, proč se při migréně vyhnout zrajícím sýrům, kdy bude nový lék na Alzheimerovu nemoc, jak zastavit atopický ekzém, že i muži mohou být v přechodu, jestli je zdravější kouření nebo vapování, proč jsou sliny léčivé nebo co všechno může být postcovidový syndrom.