Po večerech spisovatel, přes den manažer. Eli Beneš svou knihou zaujal tisíce lidí

V Seznam.cz pracuje Eli Beneš jako manažer rozvoje rádií Expres FM a Classic Praha. Loni vyšel jeho román Nepatrná ztráta osamělosti, který se stal téměř okamžitě vyhledávaným titulem díky silnému příběhu Petra Steina, osmnáctiletého chlapce, který v roce 1945 uprchl z pochodu smrti zpět do své rodné Prahy.

V letošní Magnesii Liteře obdržel dvě nominace (Próza a Debut roku), jednu z nich proměnil. Eli Beneš svou prvotinu Nepatrná ztráta osamělosti psal dlouhých sedm let.

V práci řešíte nejnovější technologie, v knize se vracíte k historii, k základním existenciálním otázkám, potřebám, jako je bezpečí a láska. Bylo pro vás náročné "přepínat" mezi dvěma světy?

Ani ne. Mám štěstí, že dělám práci, která je zajímavá a baví mě, i má pozice je do jisté míry kreativní. Největší rozdíl spočívá v tom, že psaní knihy je na rozdíl od managementu osamělá práce - pokud něco zkazím, je to exkluzivně mé vlastní selhání. A psaní je pro mě svého druhu relax, byť náročný a člověk se do něj musí plně ponořit, bez toho to nejde. Ale fikční světy nebolí tolik jako ty reálné.

Co všechno vaše hlavní postava Petr Stein v knize hledá?

Mně sloužilo jeho osamocení k tomu, abych na něj vrhnul v podstatě všechny nástrahy i lákadla světa. Hledá rodiče, příbuzné, bratra, ale hledá i lásku a své místo. Možné životní strategie přeživších jsou v podstatě univerzálně platné pro všechny ostatní: je jedno, zda je to sebevražda, přilnutí k ideologii, asimilaci nebo naději, jakkoliv může být falešná.

Vaše kniha se nyní překládá do angličtiny a němčiny. Bude tedy vydána i v zahraničí?

Snaha o to je, ale dokud není nic podepsáno stoprocentně, nedá se to tvrdit. Zájem registruji, což mě těší, ovšem nejde mi jen o to, přeložit a vydat knihu kdekoliv a u kohokoliv. Tak uvidíme, nakladatelský svět je svět nejistý, nemusí se povést nakonec vůbec nic. Ale jsem v tomhle mírný optimista.

Mohou se čtenáři těšit na pokračování vaší literární činnosti? Připravujete třeba další knihu?

Mám dopsaný druhý román s pracovním názvem Všechno bude super. Je to román z blízké současnosti, milostný příběh o rozpadu manželství a tak trochu zániku starého dobrého světa, jak ho známe dnes. Samozřejmě už pomýšlím na román třetí, což bude zase návrat k poválečné tematice, ale zase z úplně jiného úhlu, s příběhem o věcech, o kterých se moc nepíše. Bude to trochu drsnější, akční a taky trochu existenciální.

Takže druhá kniha bude tak trochu sci-fi?

To by bylo příliš silné slovo. Já moc na sci-fi nebo fantasy až na velké výjimky nejsem. V zásadě nevidím příliš mnoho důvodů, proč unikat do jiných světů, když je ten náš tak zajímavý. Ale řekněme, že se odehrává v několika dalších budoucích letech. Koneckonců, příprava knihy před tiskem trvá dlouho, v době vydání už to nejspíš bude čirá současnost.