Plníte si své sny, nebo sny těch druhých?

Životní komedie v malém množství není na škodu. Lehkost bytí, smích a hraní dělají život veselejší, ale pokud je vaše komedie vydřená a vypilovaná jen na základě vynucené role, kterou vám přisoudilo okolí, šťastná nebudete. Budete jen komparzistky ve velkofilmu vlastního života a k hlavní roli se nedostanete ani náhodou.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Když máte originál drahou kabelku, máte k ní podvědomě úplně jiný vztah než k jiným neoriginálním kouskům světových značek ve vašem šatníku. K této kabelce máte téměř posvátnou úctu, uvědomujete si, jak byla drahá, máte k ní většinou atraktivní příběh. Pamatujete si do detailu, jak jste ji vybírala, jestli to byla láska na první pohled, nebo ne… S takovým kouskem nikdy nehodíte na zem v kavárně, nepoužíváte ji na odnos rohlíků ze samoobsluhy směr domov. K tomu favoritky zásadně neslouží. Ve srovnání s tím má levný kousek, napodobenina, stejného typu jiný úkol. Donést domu rohlíky, slouží občas jako vak na cvičební pomůcky, je vám jedno, že se do ní vylila limonáda vašeho dítěte. Víte totiž, že to není "ono". Co když to někdo pozná, že tak nějak podvádíte?

Ač to zní banálně, tak příměr s kabelkou s velkým "K" vám umožní představit si ženu s velkým "Ž". Žena originál je svá, zná svoji hodnotu, je v popředí zájmu, každý ji chce, všichni ji respektují, ať je malá, velká, svým způsobem třeba i ošklivá, tmavá, světlá, praktická či výstřední. Je to prostě jedinečná mezi všemi. Má své výsostné postavení. A nenechá se o něj připravit. Je nutné, abyste se uměly prezentovat takové, jaké jste. Ušetříte neuvěřitelné množství energie, protože autenticita pramení vždy z vaší podstaty, z vašeho JÁ. To je plynulé a lehké. Budete se cítit energické a vnitřně svobodné.

Je jasné, že teď ze sebe nestrháte šaty, protože se cítíte nejlépe nahé, tak proč předstírat, že milujete šaty. Ani "necinknete" do práce, že končíte, protože vás to už nebaví… Stejně tak nevytáhnete děti uprostřed poloviny vyučování, protože je zdravější dýchat vzduch na rozkvetlé louce. To si může dovolit možná kdejaká celebrita, vy s podobnými rozhodnutími počkejte. Ve finále o výše uvedené ani nejde. Jde jen o to, abyste žila, co nejvíc podle svého vnitřního přesvědčení, ne podle diktátu doby a okolí.

Jediným měřítkem pro výše uvedené jste jen vy a vaše pocity. Právě ty totiž určují směr vašeho spokojeného života. Občas bývá složité najít rovnováhu mezi tím, co chcete vy, a co se od vás čeká, ale jde to. Jen musíte být zdravě sobecká i sebevědomá - a opravdu si ani o jednom z výše uvedeného myslet, že je to sprosté slovo. Není.

Až se ráno podíváte do zrcadla, nechtějte jen konstatovat, že tu paní neznáte a přesto ji umyjete. Chtějte tu paní, kterou opravdu umyjete, nalíčíte, potěšíte úsměvem a ráda v její společnosti strávíte celý den, více poznat. Protože je fajn, ví, co od života chce a navíc - to co chce většinou i dostane.