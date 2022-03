Plastové bazény přinášejí svým majitelům radost a štěstí.

Dnes už se dají za poměrně příznivé ceny pořídit kvalitní plastové bazény v zapuštěných variantách, které dokážou uspokojit i nejnáročnější milovníky plavání. Díky akčním cenám ve vybraném obchodě je navíc lze objednat za ceny, jež se už nejspíše od léta budou zdát jen jako krásný sen. Proč zvolit zapuštěné plastové bazény?

Plast je odolný a přívětivý

Konstrukce a plášť bazénu se vyrábí z mnoha materiálů. Velmi osvědčenými modely do domácích zahrad jsou plastové bazény. Je-li plastová konstrukce vyrobena skutečně precizně, pak máte jistotu, že vám takovýto zahradní bazén vydrží bez problémů více než 10 let, aniž by došlo k jeho popraskání, potažmo k jiným estetickým vadám. Dlouhé roky tak budete řešit skutečně jen základní údržbu, tedy filtraci vody a pravidelný servis od odborníků.

Plast je příjemný při kontaktu s lidskou pokožkou. Nepůsobí tak chladným dojmem jako kupříkladu starší betonové bazény, což lze rovněž považovat za velkou přednost. Navíc jde o materiál, který už není nijak výrazně dražší nežli ostatní, tudíž se plastový bazén může vyplatit i z cenového hlediska. Zapuštěné bazény samozřejmě stále vyjdou až na desítky tisíc korun, pokud mají mít alespoň trochu rozumné rozměry, jde však o dlouhodobou investici, takže se jí určitě nemusíte zbytečně obávat. V neposlední řadě je na místě vyzdvihnout rychlou výstavbu.

Estetika zapuštěných bazénů je nejpůsobivější

Drtivá většina lidí oceňuje fakt, že zapuštěné bazény oproti těm nadzemním nijak výrazně nenarušují celkový vzhled zahrady, protože se jejich stěny zkrátka netyčí do výše, jejich vrchní části jsou vždy přibližně v úrovni s okolní půdou.

Estetický dojem lze ještě vylepšit například tím, že k okrajům necháte udělat třeba zámkovou dlažbu, vysadíte v blízkosti vodní plochy nějaké trvalé rostliny apod.

Pohodlí hraje významnou roli

Pro zapuštěné bazény hovoří i další fakt. Mnohem snadněji se do nich totiž vstupuje, nemusíte se šplhat po žebříku někam do metrové výšky. Jsou proto ideální také pro lidi s pohybovým omezením, seniory a děti.

Možnosti filtrace

Zapuštěný bazén může být v klasickém přelivovém provedení, kdy jsou na jeho okrajích instalované malé kanálky s mřížkami, skrz něž pak voda odtéká do filtrační jednotky, zpravidla pískové filtrace.

Moderní řešení představují skimmerové bazény, které mají otvory pro odvádění vody zabudované přímo ve stěnách. To přináší možnost účinné filtrace i tehdy, nesahá-li voda úplně po okraj bazénu. Dá se tak šetřit, aniž by to bylo na úkor komfortu a možností koupání a plavání.

Rozmanitá škála tvarů a velikostí

Dobrá firma vám dnes dokáže vytvořit zapuštěný bazén přímo na míru. Záleží na vás a vašich finančních možnostech, respektive prostoru, zda si necháte udělat malý zapuštěný bazén, který poslouží spíše jen pro osvěžení, nebo zvolíte robustní bazén, kde si zaplavete stejně dobře jako na menší plovárně, případně ve veřejném bazénu.

