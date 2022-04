Pilulky pro znásilněné Ukrajinky? Vlna pomoci přinesla i "nepochopitelné" návrhy

Takzvané pilulky po, které zabraňují početí po nechráněném pohlavním styku, se na Ukrajinu snaží poslat kromě dobrovolníků i bývalý pražský záchranář Vít Samek, který sdílel prosbu o pomoc na svém facebookovém účtu.

"Teď mi psala kamarádka z domobrany, že obce osvobozené od skřetů potřebujou ASAP (angl. co nejrychleji to jde, pozn. red.) co největší množství Postinoru a podobných přípravků, detaily psát nechci, je to k blití," napsal Samek ve svém příspěvku.

Prosba o lék, který lze použít řádově do několika dní od nechráněného pohlavního styku a slouží jako nouzová antikoncepce, odkazuje na stále četnější svědectví o znásilnění žen ruskými vojáky, kteří se v posledních dnech stahují z dobytých území na Ukrajině.

Jak ve svém příspěvku napsal Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot, šokující informace se nyní šíří mimo jiné z osvobozených měst a vesnic na jihu země. Zprávy o vraždách a znásilněných a mučených obětech ale přichází i z města Buča poblíž Kyjeva.

Samek, který na doručení antikoncepce spolupracuje například s ředitelem Liberálního institutu Martinem Pánkem, požádal českou veřejnost o finanční pomoc, za kterou by léky mohl nakoupit a do postižených oblastí co nejdříve zaslat. "Objednal jsem okamžitě 30 tbl. za cca 15 tisíc korun. Dají se užít až pět dní po znásilnění," napsal ve čtvrtek bývalý pražský záchranář. Pomoc podle něj přislíbila i jedna ze zdravotnických firem a léky by měly z Česka dorazit na Ukrajinu v neděli.

Lidé na transparentní účet od čtvrtka přispěli částkou, která přesahuje 1,3 milionu korun.

Ministerstvo zdravotnictví podle ČTK zatím neeviduje oficiální požadavek z ukrajinské strany. "V tuto chvíli neevidujeme požadavek na tyto druhy léků z ukrajinské strany a ani od nás ve várkách, které jsme poslali, neodešly," uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. "Samozřejmě jsme schopni reagovat na požadavky Ukrajiny i v otázce tohoto typu léčiv," dodal.

Proti zmíněné výzvě Víta Samka se postavil konzervativní spolek Hnutí Pro život. Ten dlouhodobě vystupuje proti LGBTQ+ komunitě i proti potratům, v roce 2014 například napadl rozhodnutí českých nemocnic, které si protipotratové pilulky objednaly.

"Takhle vypadá funkční pomoc? 'Pilulky po' pro znásilněné Ukrajinky? Opravdu by nás zajímalo, jak to zabrání dalším znásilněním," napsalo ve své reakci hnutí na svůj profil na sociálních sítích. Podle něj je lékem proti znásilnění kvalitní psychologická pomoc a především prevence. "Proč Češi nepřispějí místo toho na nákup houkadel, pepřáků nebo elektrických paralyzérů?" dodalo hnutí.

Na příspěvek, který spolek nakonec smazal, reagoval na Twitteru například moderátor televize DVTV Martin Veselovský. "V @HnutiProzivotCR se buď zbláznili, nebo od 24.února žijí na jiném světadílu. Myslíte vážně, že byste na Ukrajinu posílali pepřáky a houkadla? A všimli jste si, že tam je ruská armáda plná chlapů, který za sebou nechávají stovky a stovky mrtvých civilistů?"

Kontroverzní příspěvek Hnutí Pro život ze svých stránek bez vysvětlení smazalo.

"Je dobře, že 'Hnutí Pro život' tento příspěvek stáhlo. Ale hlava mi nebere, jak ho vůbec mohlo, byť jen na vteřinu, publikovat," napsala v reakci na vyjádření spolku předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. "Fanatismus nikdy nic dobrého nepřinesl. @HnutiProzivotCR, tímhle ženám nepomáháte, ale děláte přesný opak," dodala.

