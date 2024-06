Zapomeňte na zapomenuté klíče, paměť se dá trénovat! Víte, jak na to?

Přestože je lidská paměť pro odborníky stále tak trochu záhadou a dodnes neumí určit její limity, dobře už jsou zmapované způsoby, jak je možné ji podpořit a potrénovat. Rozhodně nejde o nic těžkého, zvládne to úplně každý a podle studií stačí i deset minut denně. Odměnou vám pak bude o mnoho jednodušší život.

Dobrý spánek je základ

Nejen tělo, ale i paměť potřebuje odpočinek, protože nedostatečná délka spánku vede ke snížení paměťového výkonu. Potřeba spánku u dospělého se pohybuje v rozmezí šest až devět hodin. Pokud je to méně, může dojít ke snížení počtu hlubokých spánkových fází, které jsou potřebné právě k upevnění informací v dlouhodobé paměti.

Jídlo pro mozek

Neméně důležitá je i kvalitní strava. Zejména vitamíny skupiny B jsou tím, za co se vám váš mozek odmění. A samozřejmostí by měl být i dobrý pitný režim s alespoň dvěma litry čisté vody.

Všechno se dá natrénovat

Pokud jste kvalitně najezení a dobře vyspalí, zbytek už je jen o tréninku. Dobrým trikem, který usnadní běžný život, je koncentrovat se na obyčejné činnosti, které si ale potřebujeme zapamatovat. Například když odkládáme klíče, děláme to automaticky, pokud k tomu ale přidáme navíc třeba dupnutí nebo hlasitý výkřik, můžeme sice pro okolí vypadat jako blázni, nicméně mozek si to spojí a pro vás bude hračka rozvzpomenout se, kde klíče leží.

Jděte na to chytře

Dalším tipem je vytváření takzvaných mnemotechnických pomůcek, kdy si věc, kterou si potřebujete zapamatovat, spojíte s něčím zdánlivě nesouvisejícím, ale pro vás důležitým či zábavným.

Křížovky nejsou jen pro babičky

Vynikajícím pomocníkem pro trénování paměti jsou také tolik oblíbené křížovky. Pokud vás nebaví, stejně dobře funguje například sudoku.

Pěkně po staru

Z hlavy už dnes nemusíme počítat skoro nic. Když si ale například při nákupu zkusíte spočítat položky v hlavě, své paměti opravdu prospějete.

Vystavujte se novým situacím

Čím víc budete svůj mozek namáhat, tím lepší pamětí se vám odmění. Možná se vám to nezdá, ale jako trénink funguje třeba i to, že půjdete na procházku novou trasou, budete vařit bez nahlížení do kuchařských knih nebo zkusíte dělat víc věcí najednou. Ale i zdánlivě obyčejné čtení dokáže udělat s mozkem doslova zázraky.