Oriflame slaví 30 let v Česku, nabízí příležitost pro začínající podnikatelky

Začátky Oriflame u nás byly trochu punkové. "Zahraniční kosmetika byla na počátku 90. let v České republice téměř nedostupná, teprve se k nám dostávala. Měli jsme jeden katalog na celý rok a nejvíc práce bylo tehdy s distribucí, tedy aby se produkty dostaly včas ke všem zákazníkům. Logistika, jak ji známe dnes, tehdy neexistovala. Prodejci si v té době sami jezdili pro zboží a kosmetiku pak sami nosili svým zákazníkům. Mnoho z nich ale v průběhu prvních let vybudovalo velké byznysy a doteď podniká," popisuje první roky ředitel společnosti Oriflame pro Českou republiku a Slovensko Ivo Kalík.

Dnes je doba mnohem rychlejší. Nové katalogy s výrobky přicházejí každé tři týdny, rozvinula se logistická síť. Důraz na osobní kontakt se sice nyní kvůli covid-19 mění, ale i nadále zůstává pro Oriflame klíčový. "Prodáváme nyní více přes e-shop, osobního kontaktu se však nechceme vzdát, lidé musejí mít možnost si vše vyzkoušet a takzvaně osahat. Zároveň to však chceme propojit s rychlostí online prostředí," prozrazuje Ivo Kalík.

Ženy podnikatelky i důraz na udržitelnost

Oriflame má v Česku a na Slovensku 80 tisíc členů, kteří se v různé intenzitě věnují prodeji švédské kosmetiky a dalších přípravků. I v době koronaviru nejvíc investuje do rozvoje lidí. "Naším hlavním úkolem je pomoci rozjet vlastní podnikání, podpořit vedlejší příjem domácností. A to hlavně ženám. Často začínají s prodejem našich produktů jen v rámci známých, mnoho z nich si ale nakonec vybudovalo vlastní byznys. A my je v tom, aby byly svými vlastními šéfkami, podporujeme. Chceme, aby to byly ony, kdo rozhodují, kdy budou pracovat a kdy se věnovat rodině," říká Ivo Kalík.

Právě to je podle něj jedna z největších výhod, kterou firma nabízí. "Zkrácené úvazky, přizpůsobení pracovní doby pro ženy s rodinami, to všechno je v českých firmách v současné době velmi omezené. A mnoho žen se podnikání na vlastní pěst bojí, protože zejména začátky, než si to všechno člověk osahá, jsou těžké. Oriflame jim nabízí zázemí do startu a také investuje do jejich vzdělání," doplňuje.

Firma sází také na inovace a udržitelnost. Po celém světě zaměstnává více než stovku vědců, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji nových produktů. Mezi ty už dlouho nepatří pouze pečující a dekorativní kosmetika, Oriflame má také například portfolio wellness produktů. "V naší firmě se řídíme filozofií ‚Beauty by Sweden‘, což znamená, že vše, co děláme, musí být v souladu nejen s vnější krásou, ale i s tou vnitřní, a respektujeme i naše okolí," dodává Ivo Kalík.

Švédská společnost Oriflame má blízký vztah k přírodě a hlavně udržitelnosti, zejména k udržitelnosti zdrojů. Soustředí se na ingredience, které nepoškozují životní prostředí, obnovitelné zdroje i udržitelné materiály. Jako jedni z prvních začali v Oriflame například s používáním rostlinných výtažků.