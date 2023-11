V tomto článku najdete:

Je možné jíst ořechy během kojení?

Jaké jsou výhody konzumace ořechů během kojení?

Jaký je potenciální vliv ořechů na matku a dítě?

Lískové ořechy a kojení.

Makadamové ořechy a kojení.

Vlašské ořechy a kojení.

Mandle a kojení.

Arašídy a kojení.

Para ořechy a kojení.

Kešu ořechy a kojení.

Jak zjistit, zda má dítě alergii na ořechy?

Kojící ženy by měly jíst zdravě a vyváženě, protože mateřské mléko je nejlepším potravou pro kojence. Doporučuje se výhradně kojení mateřským mlékem po prvních 6 měsíců života. Ořechy obsahují mnoho vitamínů a minerálů. Jsou skvělým zdrojem nenasycených mastných kyselin. Proto by měly být součástí stravy každé kojící matky. Jsou jedním z nejpopulárnějších alergenů. Proto pokud kojící žena ořechy konzumuje, měla by sledovat své dítě, zda neprojevuje příznaky alergie.

Ořechy jsou vynikajícím zdrojem vitamínů a antioxidantů, které jsou nezbytné pro správný vývoj dítěte. Jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny, omega-3 mastné kyseliny, vitamin E, vlákninu, rostlinné steroly a L-arginin. Všechny tyto živiny podporují kardiovaskulární systém. Pravidelná konzumace ořechů pomáhá snížit hladinu špatného cholesterolu v krvi. V ořeších obsažené nenasycené mastné kyseliny prevencí proti srážení krve snižují riziko infarktu. Ořechy jsou také bohaté na L-karnitin, který pomáhá zvyšovat pružnost tepen.

Ořechy obsahují hodně vlákniny, která reguluje stolici (mnoho kojících žen má problémy se zácpou). Vláknina také snižuje hladinu cholesterolu v krvi a snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Ořechy jsou bohaté na antioxidanty, které eliminují volné radikály z těla, což vede k procesům stárnutí a vzniku nádorů. Ořechy jsou zdrojem vitaminu E, který vyživuje pokožku a vlasy. Obsahují nehemové železo, které je efektivně vstřebáváno. Důvodem je obsah vitamínu C, který podporuje vstřebávání železa. Čaj a káva snižují vstřebávání železa. Proto je vhodné je konzumovat mezi jídly.

Ořechy jsou jedním z nejlepších produktů bohatých na nenasycené mastné kyseliny, včetně omega-3 mastných kyselin, které jsou nezbytné pro správný vývoj mozku a nervového systému dítěte. Studie provedené v USA ukázaly, že kojící žena by měla zahrnout ořechy do své stravy, aby snížila riziko vzniku potravinových alergií u dítěte. Výzkumu se zúčastnilo 8 205 žen během těhotenství a po porodu. Studie potvrdila hypotézu, že čím dříve dojde ke kontaktu s alergenem, tím více lze snížit riziko potravinových alergií u dítěte. Pokud kojící matka, její manžel nebo členové rodiny mají alergii na ořechy, pak by kojící žena neměla ořechy konzumovat.

Ořechy mají prospěšné účinky na matku a dítě, protože obsahují mnoho esenciálních vitamínů, mikroprvků a nenasycených mastných kyselin. To způsobuje, že mateřské mléko je bohatší na tyto živiny.

Lískové ořechy jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu a antioxidanty. Obsahují také vitamíny E, K, B1, B2, B6 a minerály: draslík, vápník, železo, zinek, selen, chrom, hořčík a fosfor. Lískové ořechy jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny, které jsou prospěšné pro vývoj dětského mozku. Měli bychom však konzumovat jen několik oříšků denně.

Makadamové ořechy obsahují největší množství nenasycených mastných kyselin ze všech ořechů. Jsou výborným zdrojem hořčíku, fosforu a draslíku. Tyto ořechy jsou také velmi kalorické, proto bychom jich neměli konzumovat příliš mnoho. Stačí 4-5 kusů denně.

Vlašské ořechy jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které podporují správný vývoj mozku u kojenců. Tento ořech je také bohatý na antioxidanty, vitamín E a měď. Antioxidanty posilují imunitní systém dítěte, které získává všechny živiny z mateřského mléka. Vlašské ořechy jsou zdrojem snadno stravitelného rostlinného železa, které je nezbytné pro tvorbu červených krvinek. Draslík a hořčík jsou nezbytné během intenzivního růstu dítěte.

Pravidelná konzumace mandlí během kojení zvyšuje laktaci (množství mléka vylučovaného mléčnými žlázami). Mandle jsou skvělým zdrojem snadno stravitelného rostlinného bílkoviny, mastných kyselin včetně omega-3 a minerálů: vápníku, zinku, železa a hořčíku. Mandle jsou také bohaté na linolové kyseliny - mají vlastnosti, které zvyšují tok mléka. Aminokyseliny obsažené v mandlích jsou stavebními kameny serotoninu, důležitého neurotransmiteru podporujícího laktaci. Další výhody konzumace mandlí během kojení zahrnují zvýšenou odolnost dítěte a rychlejší regeneraci po porodu. Mandle jsou výborným zdrojem vitamínu E, který má pozitivní vliv na kůži a vlasy.

Mateřské mléko obsahuje všechny živiny potřebné pro správný růst dítěte. Arašídové ořechy jsou bohaté na kyselinu listovou (vitamín B9), která je potřebná pro správný růst svalové a nervové tkáně dítěte. Arašídové ořechy obsahují nenasycené mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro správnou funkci oběhového systému a cév. Mají nízký obsah cholesterolu. Jsou dobrým zdrojem rostlinného bílkoviny, který je potřebný pro správný vývoj svalů. Fosfor obsažený v arašídových ořeších je nezbytný pro posílení kostí a zubů. Arašídové ořechy jsou bohaté na potravinovou vlákninu, která usnadňuje stolici (mnoho kojících matek má problém s zácpou). Jsou také výborným zdrojem vitamínu E, který má příznivý vliv na stav kůže a vlasů. Posiluje také imunitní systém. Niacin (vitamín B3) je nezbytný pro tvorbu a funkci orgánů nervového systému. Je užitečný při výrobě energie a při zpevnění kůže. Arašídové ořechy obsahují biotin, který je nezbytný pro udržení zdravých vlasů a nehtů, očí a dalších orgánů. Arašídové ořechy v čokoládě jsou zdravou a sladkou svačinou.

Para ořechy jsou skvělým zdrojem minerálních látek: vápníku, draslíku a hořčíku. Obsahují také vitamíny B, A, C a E. Obsahují aminokyseliny, které jsou nezbytné pro růst a regeneraci svalové tkáně. Para ořechy jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu, takže jsou skvělým zdrojem energie. Obsahují mnoho nenasycených mastných kyselin, které jsou prospěšné pro zdraví srdce a cév. Tento ořech je výborným zdrojem snadno stravitelného rostlinného železa, které je nezbytné pro tvorbu červených krvinek. Para ořechy jsou nejlepším zdrojem selenu - mikroprvku, který má silné antioxidační vlastnosti, posiluje imunitní systém a chrání tělo před toxiny.

Kešu je jedinečným druhem ořechů, protože obsahují méně tuku a více škrobu než jiné ořechy. Jsou skvělým zdrojem vlákniny, která je nezbytná pro normální trávení a vylučování. Obsahují velké množství vitamínu C, který posiluje imunitní systém a chrání tělo před infekcemi. Významným zdrojem je také mangan, hořčík, železo a fosfor. Jsou skvělým zdrojem energie. Kaštany obsahují mnoho vitaminů skupiny B, které jsou nezbytné pro správnou funkci nervového systému.

Musíme se vyvarovat některých ořechů během kojení?

Ořechy obsahují mnoho živin, které jsou prospěšné pro kojící matku a dítě. Pokud však kojící matka nebo její dítě mají alergii na některé ořechy, měly by je vynechat z jídelníčku. Pokud kojící matka konzumuje ořechy a její dítě má průjmy, vyrážky nebo jiné alergické reakce, měla by konzultovat lékaře. Pokud kojící matka konzumuje ořechy a její dítě nemá žádné alergické reakce, měla by pokračovat v jejich konzumaci.

Jaký je vliv ořechů na laktaci?

Může matka konzumovat ořechy během kojení?

