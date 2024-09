Obsah tvoří umělá inteligence parádně

Pod pojem umělá inteligence spadá spoustu druhů inteligence. Máme inteligentní roboty, kteří dokáží sjíždět na lyžích nebo skákat na trampolíně. Lidské uvažování ale nemají. Pak máme softwarové, co vás dokáže porazit ve hře. A stejně tak máme ChatGPT a další velké jazykové modely, které jsou vynikající pro tvorbu textu. Tím však jejich možné využití končí. Cesta k všeobecné umělé inteligenci je velmi vzdálená.

Velké jazykové modely umí pracovat s textem

Velké jazykové modely (LLM z anglického Large Language Models) jsou modely natrénované speciálně pro práci s textem. Byly trénované na velké spoustě textových dat v různých jazycích. Dá se tedy říct, že toho spoustu "přečetly" a na základě toho se nejen dozvěděly patřičné informace, ale také naučily správně konstruovat věty v různých jazycích.

Co všechno s takovým modelem můžete dělat? Je toho poměrně dost. Poradí si prakticky s každým textovým úkolem. Klidně se ho jen ptejte na otázky, dokáže odpovídat na spoustu věcí a častokrát je to rychlejší, než informace samostatně vyhledávat přes internetové vyhledávače. Umí vám přeložit text, sepsat výtah z nějakého dlouhého textu a mnoho dalšího. Do jisté míry je i kreativní. Složí vám básničku, stačí popsat, jak by měla vypadat a co by mělo být tématem, případně jaká slova v ní má použít.

Umělá inteligence by nám měla usnadňovat práci a přesně to LLM dělají. Zvládnou za nás vyřešit spoustu úkolů, které by nám zabraly značné množství času. Jen je třeba je o to správně požádat.

Nemusíte se učit prompting, použijte nástroje

Napsat správně, co vlastně požadujete, je někdy docela oříšek. Celému tomuto umění se říká prompting a existují na to i speciální kurzy. Není však nutné je absolvovat. Ničeho se nebojte, existují nástroje, které vám komunikaci s LLM usnadní. Jeden takový máme i v Česku, jmenuje se Editee.

Editee je spásou pro všechny tvůrce obsahu, tedy pro podnikatele, odborníky z marketingu, copywritery, překladatele, správce sociálních sítí a vlastně i pro kohokoliv jiného. Je to nástroj, který vám pomůže tvořit kvalitní obsah pomocí AI, aniž byste se museli seznamovat s celým tím matoucím světem umělé inteligence.

Editee má připravené rozhraní, do kterého jen zadáte své požadavky, a na pozadí za vás zformuluje žádost pro umělou inteligenci. Pak vám jen prezentuje výsledek, a navíc vám umožní ho snadno modifikovat, respektive požádat umělou inteligenci o úpravy. S Editee si během pár minut vytvoříte článek na firemní blog, text PPC reklamy, celý dokument, popisek k fotce na Instagram. Dokonce se nesoustředí pouze na text, nýbrž i na grafiku. Můžete si tedy nechat vygenerovat líbivý obrázek na sociální sítě - není třeba řešit licenční práva. Jistě z vlastních zkušeností víte, že dobrá grafika prodává a zaujme, holý text není příliš lákavý na první pohled. Přidána byla i podpora audia. Nahrajte zvukový záznam rozhovoru a nechte umělou inteligenci, ať ho přepíše, nebo naopak - využijte přednastavené hlasy, či naklonujte svůj vlastní a nahrajte podcast, audioknihu nebo zvukový doprovod k prezentaci.

Co dnes vytvoříte vy?

Nástroj Editee je jedinečným pomocníkem pro tvorbu v podstatě jakéhokoliv obsahu. Buď vám ho může celý vygenerovat, nebo vám dát aspoň snůšku nápadů, o čem máte napsat článek na blog či příspěvek na Instagram. Vyzkoušejte to, jděte s dobou a šetřete svým časem i penězi!