O hlavu menší Neckář: Víte, jak to bylo s oblíbenou pohádkou?

Podcast Výlety za klasikou rádia Classic Praha vás provede těmi nejkrásnějšími a nejzajímavějšími turistickými cíli u nás: přírodními krásami, hrady i zámky. Podcast je koncipován coby poznávačka českých rodinných a pohádkových filmů, které dobře znáte z televizních obrazovek. U každého dílu, který je věnován konkrétnímu výletnímu místu, se dozvíte historická i aktuální fakta, získáte méně známé informace, které se týkají například pověstí či lidových pověr. Základem každého dílu Výletů za klasikou je napojení na pohádku či rodinný film, který byl v dané lokaci natáčen. Můžete se tak lehce přenést do pohádkové atmosféry, a když se budete pozorně koukat, možná zahlédnete i nějaké to strašidlo. Každý díl navíc mapuje hudbu, která je s filmovým dílem spojená. Zvesela si tak můžete zanotovat dobře známé písničky, které vám vykouzlí úsměvy na tvářích.

Šíleně smutná princezna

Jedna z nejoblíbenějších filmových pohádek u nás, Šíleně smutná princezna, je plná nestárnoucích písní nazpívaných Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem. Věděli jste, že jejich láskyplné scény se natáčely hned na více místech najednou? První filmové setkání Neckáře a Vondráčkové mělo původně proběhnout mnohem dříve, a to ve snímku Ostře sledované vlaky. Režiséru Menzelovi se ale nelíbilo, že Vondráčková je o hlavu vyšší než Neckář, a proto do role nakonec obsadil Jitku Zelenohorskou. Bořivoji Zemanovi, režiséru Šíleně smutné princezny, tento viditelný výškový rozdíl nevadil, co víc, byl přímo zakomponován jako humorná scéna přímo do dějové linky.

Romantickou atmosféru pohádky Šíleně smutná princezna podtrhují mimo jiné interiéry i exteriéry zámku Blatná. Jak se dozvíte v podcastu Výletů za klasikou, ve kterém najdete tipy na letní výlety po stopách českých filmů a pohádek, divák byl ale nejednou oklamán filmovými triky. Tvůrci totiž spojovali více záběrů z různých míst. Například když Václav Neckář (coby utajený princ) stojí v legendární scéně na suché vrbové větvi a vykřikuje na Helenu Vondráčkovou (coby utajenou princeznu) "Všechno vím, všechno znám", stojí v zahradě parku u zámku Bojnice. Když ale praskne větev a on padá do vody, záběr je z parku u zámku Blatná. A hned jak Václav vyleze, zase stojí v parku v Bojnicích.

Na rybníku zámku Blatná se pak znovu odehrávala romantická scéna, kdy Václav zpívá Heleně: "Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva. Má vrátka na pět západů a mně se o ní zdává. Tam žije krásná princezna, má opálenou pleť. Jen já vím, jak je líbezná, tak neblázni a seď!" Chcete si písničku poslechnout? Pak koukněte na podcast Výlety za klasikou. Dozvíte se další zajímavosti z natáčení, ale i historické informace o nádherném vodním zámku Blatná.

