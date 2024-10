Nutricentials Pumps Vitamin C + Collagen = vaše zářivá pleť

Věděli jste, že rostlinám se může dařit v extrémních povětrnostních podmínkách, ať už ve velkém chladnu, nebo v horku? Tyto rostliny, známé jako adaptogeny, se staly základem pro vývoj celé řady produktů a pro tvorbu mnoha inovativních výrobků.

Vědci z Nu Skin si to uvědomují a vytvořili řadu Nutricentials - Bioadaptive Skincare s produkty, které učiní vaši pleť krásnější, vyváženější a zářivější ve všech situacích. Právě řada Nutricentials využívá znalosti vědy a sílu bioadaptivních složek, které pomáhají pokožce přizpůsobit se neustále se měnícímu prostředí a činí ji odolnější vůči stresu z okolního prostředí.

Řada Nutricentials nyní obsahuje 19 základních produktů péče o pleť a je ideální pro pravidelnou ranní a večerní péči. Díky inteligentnímu složení je lze použít na všechny typy pleti.

Novinka řady Nutricentials

Nový výrobek řady Nutricentials Pumps - Nutricentials Pumps Vitamin C + Collagen - je multifunkční sérum, které kombinuje účinné a dobře známé ingredience, jako je vitamin C a kolagen, pro jasnější a mladistvěji vypadající pleť. Stejně jako ostatní séra Pumps obsahuje také směs bioadaptivních rostlinných extraktů, zvyšujících odolnost pokožky a chránící ji před každodenním stresem. Obsahuje také glyceryl glukosid, který pomáhá hydratovat pokožku a zároveň redukovat první známky stárnutí.

Proč je Nutricentials Pumps Vitamin C + Collagen vaší nejlepší volbou tohoto podzimu? Protože redukuje některé z prvních známek stárnutí, včetně jemných linek a vrásek, nerovnoměrný tón pleti a brání vysušování. Že ton zní skvěle? Ale to ještě není všechno! Pomůže udržet vaši pleť hladkou, viditelně jasnější a hydratovanou, aniž by ucpával póry.

Jak na to?

Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte dvě až tři kapky séra na obličej každé ráno a večer po čištění a tonizaci. Poté použijte své oblíbené sérum a hydratační krém.

Tip: podpořte svou krásu zevnitř

Pokud chcete podpořit svou krásnou pleť zevnitř, použijte Nu Skin Beauty Focus Collagen+, což je inovativní doplněk kolagenu s pečlivě vybranými přísadami, které nabízejí prokázané účinky proti stárnutí. Pomáhá udržovat normální texturu a elasticitu pokožky a také zvyšuje zářivost pleti a snižuje hloubku vrásek kolem očí. Ani toto bychom nevynechali z vaší každodenní rutiny!

Chcete udělat pro svou pleť a krásu ještě více? Podívejte se na www.nuskin.com a objevte další inovativní výrobky této značky.