Nový podcast MDŽ budí rozruch. Ženy v něm řeší palčivá témata

Od 27. dubna najdou posluchači ve svých oblíbených aplikacích a také na webu Seznam Zpráv první díl nového podcastu Lenky Kabrhelové s názvem MDŽ. Zkratka, pod kterou si většina z nás představí hlavně Mezinárodní den žen je ale v podání nového podcastu mnohem variabilnější. Máme dost žen? Moc dobré ženy! Moc drží ženy, Mezi dobrými ženami.

Více o podcastu prozradí jeho moderátorka, Lenka Kabrhelová.

Jak vznikl nápad na nový podcast?

V českém veřejném prostoru žije spousta zajímavých žen, které mají co říct. Přesto ale v médiích stále narážíte převážně na muže. Ze čtyř účastníků panelové debaty nebo kulatého stolu tři budou muži. Jednou za dva týdny proto přineseme v našem podcastu pohled na témata, která se týkají nás všech, mluvit o nich ale tentokrát budou hlavně ženy. Podcast se jmenuje MDŽ, což je v našem pojetí nejen odkaz na Mezinárodní den žen. Chceme tím například naznačit i to, že tu Máme Dost Žen, jejichž hlas stojí za to slyšet! Jednou z nich je i moje kolegyně Veronika Lehovcová Suchá, šéfeditorka Seznam Zpráv, s níž budeme podcast společně moderovat.

V prvním díle se věnujete nenávisti k ženám ve veřejném prostoru. Uvedla byste nějaké příklady, kterých jste si v poslední době všimla?

Namátkou třeba to, co se stalo naší slovenské kolegyni Zuzaně Kovačič Hanzelové. Ta je hostkou první epizody podcastu MDŽ, společně s naší kolegyní z redakce Seznam Zpráv Lucií Stuchlíkovou. Zuzanu v Bratislavě napadl za bílého dne útočník, poté co roky čelila kvůli své práci nenávistným útokům, v poslední době i od některých politiků. To ji přinutilo se na chvíli ze své práce úplně stáhnout. Takový případ není jediný. Podobným projevům čelí jakákoliv žena, která se veřejně projeví - politička, akademička, vědkyně, lékařka, novinářka nebo celebrita.

Co čeká posluchače v dalších dílech?

Máme v zásobě spoustu zajímavých témat a také žen, které o nich mohou mluvit. Jedním z nich je třeba to, proč je v české společnosti stále poměrně častá tendence vinit ze selhání oběť trestného činu nebo sexualizovaného násilí, obzvlášť pokud je to žena. Ale chceme mluvit i o dalších tématech - ať už politických, společenských nebo kulturních, která se týkají naprosto všech. Jen budeme nabízet ženskou perspektivu, protože ta často v debatě i o těch nejběžnějších otázkách chybí.

Setkala jste se s něčím z toho, co budete probírat?

S něčím ano, i mně během kariéry přišly do e-mailové schránky či na sociální sítě nenávistné reakce. V novinářské práci jsem se setkala s projevy sexismu i mizogynie. A pak jsou to takové zdánlivé drobnosti - snad každá žena se musela setkat s tím, že jí nějaký (velmi často úplně cizí) muž začal vysvětlovat, co v životě potřebuje, proč by měla (nebo spíš neměla) chtít to či ono. I já žiju v prostoru, kterému verbálně a často i vizuálně dominují muži, kteří mluví a rozhodují o tématech, jež se týkají nás všech, nejen mužů, ale i žen.