Nezapomenutelná cesta Orient-Expressem. Cestovatelé touží po výjimečných zážitcích

Sledovat krajinu nekompromisně ubíhající za oknem, snažit se chytit okamžik a nechat se unášet svištěním větru a zvukem kolejí je moje oblíbená kratochvíle už od dětství. Zvlášť když mám celé kupé jen pro sebe. Tady to navíc voní dřevem, mám vlastní umyvadlo a opírám těžkou hlavu o měkké polštáře s třásněmi, zatímco mi na stolku v pravidelném rytmu tančí žluté stínítko elegantní lampičky, kterou jsem si zamilovala už dávno ve filmu s Herculem Poirotem. "Dáte si k odpoledním dezertům čaj? Nebo raději kávu, sklenku šampaňského?" vytrhne mě ze snění Lucretia, naše osobní průvodčí a concierge pro první vagon vlaku "Venice Simplon‑Orient‑Express" na trase Vídeň-Paříž. Tedy na příštích asi dvacet hodin jízdy.

Vlak z rodiny Belmond navazuje na tradici slavného Orient‑Expressu, který se stal symbolem luxusu už na konci 19. století, kdy se postupně začal vydávat na cesty z Paříže na východ, až do Konstantinopole. Venice Simplon‑Orient‑Express neboli VSOE funguje od začátku osmdesátých let dvacátého století a od konce roku 2018 je součástí impéria LVMH. Bernard Arnault skupinu, zahrnující vedle vlaků i hotely nebo lodě, tehdy kupoval se slovy, že "Belmond poskytuje jedinečné zážitky náročným cestovatelům, odkazuje na svou historii a zároveň nezapomíná na inovace". A zaplatil za ni 3,2 miliardy dolarů. Vlaky VSOE mají pevný jízdní řád a několik tras, které zahrnují jednu nebo více nocí. Cestování v přepychu se odráží i na ceně - za dvoulůžkové kupé z Vídně do Paříže zaplatíte přes 3500 liber za jednoho. Cesta z Paříže do Benátek vyjde na více než 3800 liber za pasažéra a nejslavnější pětidenní trasa Paříž-Istanbul začíná na částce 17 500 liber. Pokud si vyberete větší kupé typu suite, musíte počítat až s několikanásobkem ceny.

Za chvilku je Lucretia zpátky, s čajem a šampaňským a pozvánkou do podvečerního baru v ikonickém vagonu "3674", kde prý zábava končí až před rozbřeskem. Je čas se převléknout, protože tady platí jedno důležité pravidlo: Nikdy nemůžete být dost overdressed! Ženy na drink doprovázený živou hudbou u klavíru volí dlouhé večerní róby, pánové většinou smoking. Čtyřchodová večeře francouzské kuchyně se podává v noblesním jídelním voze z 20. let a geniální someliérský výběr vín exkluzivní zážitek jen podtrhuje. Číšníci vás tady znají jménem, vědí, odkud jste, a pravděpodobně vám i doporučí přesně to, co byste si sami vybrali.

Profesionalita a připravenost v kombinaci s exkluzivitou a společností ostatních cestujících je chvílemi až dechberoucí. Jako když nad ránem na baru zjistíte, že postarší pár a skupina mladých, kteří tady celý večer zpívají, tančí a nenechají pianistu chvilku odpočinout, je jedna velká francouzská rodina, která na cestu vyrazila společně. Uvolněná přátelská atmosféra je přesně to, co mimo pracovní shon potřebujete. Hledáte místo, kde nikoho nezajímá, že spolu u drinku sedí neznámý novinář z Česka a slavný investor z newyorské Upper East Side, kteří tady stráví pár hodin při bujaré debatě o světě. Než se odeberete do svých kupé mezitím proměněných na spací vůz se dvěma postelemi nad sebou, kterým ve veselé euforii i odpustíte, že matrace nemají standardní rozměry 200 x 90 centimetrů. Lucretia zaťuká za pár hodin s pozdní snídaní a pozvánkou na brunch - a kaviár se šampaňským. To už vám ale za oknem pomalu běží obrazy z předměstí Paříže a vy s úsměvem vzpomínáte na nečekaná setkání během nočního večírku.

Cílem cest se stále častěji stávají unikátní místa i způsoby dopravy, kde jde o mnohem víc - o nezapomenutelné zážitky, které (nejspíš) nikde jinde nedostanete. "Máme stále víc a víc klientů, kteří touží objevovat a vyhledávají takovou dovolenou, kde něco poznají, dozvědí se něco nového, zažijí místní zvyklosti, vzdělají své děti nebo jsou jedni z prvních na světě, kteří to konkrétní místo navštíví," říká Petr Udavský, spolumajitel cestovní kanceláře Elite Voyage, která klientům sebeambicióznější cestovatelské sny plní. Včetně mojí cesty slavným "Orient‑Expressem".

Mimo komfortní zónu

Nový trend sleduje zblízka i u svých klientů. Během léta podle něj sice dominují cesty po Evropě, v zimě lyžování od Rakouska a Švýcarska až po Kanadu nebo Japonsko - a Maledivy v žebříčku oblíbenosti stále vedou, na vzestupu teď jsou ale trochu dobrodružnější cíle, třeba Antarktida nebo Galapágy. K břehům Antarktidy se většinou plaví expediční loď, ze které se poté podnikají krátké výlety na pevninu. "Cestovatelé často přeletí Drakeův průliv letadlem nebo helikoptérou, aby nemuseli absolvovat plavbu v téhle části, kde bývají i patnáctimetrové vlny. Někdo tuhle pasáž samozřejmě proplout na vlastní kůži chce, ale může to být trochu šílené," upozorňuje. Na samotné lodi jsou pak vedle zkušené posádky zpravidla i mořští biologové, ornitologové a další vědci.

Od úrovně odbornosti týmu, servisu a jídla se odvíjí cena plavby. "Jednu z nejzajímavějších nabídek najdete u společnosti White Desert, která má na Antarktidě vlastní tábory, přiletíte tam privátním letadlem a pak prozkoumáváte ledovou krajinu z úplně jiné perspektivy," podotýká a zároveň připomíná, že ani tak nemůžete čekat, že váš pokoj bude mít třímetrové stropy a postel od Hästens, o tom to není. Když tam chcete jet, tak s tím počítáte.

"Nedávno se na jednu takovou cestu vydal i Jeff Bezos. Se svým poměrně velkým realizačním týmem se vypravil do Amazonie, navštívil místní kmeny téměř nedotknuté civilizací a bydleli ve stanech, ve kterých to sice vypadalo skoro jako v klasickém pokoji, byl to přesto pořád jen stan s provizorní sprchou," popisuje Udavský. "S tím ale do toho jdete, nejde vám o komfort. Pro lidi, jako je Jeff Bezos, jsou to právě tyhle zážitky, které jsou tak výjimečné, že je chtějí zažívat."

Stále ještě velmi oblíbené jsou v jejich portfoliu také cesty na míru za poznáním, kdy klienti cestují po dané zemi nebo oblasti a poznávají místní kulturu i historii. "Připravujeme například cesty pro jedny prarodiče, kteří každý rok berou svá vnoučata na čtrnáct dní po světě, chtějí toho hodně stihnout a setkat se i s místními komunitami. Naposledy byli v Řecku," vypráví Udavský a přidává další příklad, kdy organizovali cestu za tím nejzajímavějším uměním během benátského Biennale.

Nebo putování po karibských ostrovech - tam ostatně minulý rok poslali na ostrov Richarda Bransona prvního Čecha. Britský miliardář má na svém Necker Islandu soukromý hotel a možností koupit si tady ubytování v jedné z vil je jen pár do roka.

Jestli někde teď očekává raketový nárůst zájmu, je to u cest do Saúdské Arábie, která byla ještě pár let zpátky turismu téměř zavřená. Teď ale neuvěřitelným tempem buduje infrastrukturu a pracuje na jedinečných stavbách, které mají oslnit svět. Včetně vertikálního města Neom nebo projektu Red Sea. "To budou takové nové Maledivy, akorát že tam ještě podmořské korály jsou. Navíc některé z těch nových projektů, které v Saúdské Arábii vznikají, mají být energeticky pozitivní, tedy zcela nezávislé. Bude to ještě hodně zajímavá země na objevování!"

Hledání autentických zážitků

Udavský firmu zakládal před pěti lety spolu se svou manželkou Markétou a kamarádkou Karlou Ašerovou, později se k nim přidal i další dlouholetý kamarád Dávid Eder, se kterým dříve v oboru také pracoval. Ašerová měla v té době už rozjetý vlastní projekt týkající se soukromých lékařských služeb. Propojení světa exkluzivního cestování sestaveného na míru a medicíny pro privátní klientelu jim dávalo smysl, tak založili skupinu Elite Group, která se zatím jen okrajově a s výhledem do budoucna zabývá i dalšími obory, které jejich zákazníky zajímají - vzdělání, nemovitosti nebo gastronomie.

"Je to taková synergie, řada našich klientů využívá i naše služby na klinice Elite Medical a naopak. Stává se také, že se nám někteří z nich svěří, že se rozhlížejí v zahraničí po nějaké nemovitosti jako investiční příležitosti a my jsme jim s tím díky naší síti kontaktů schopni pomoci," vypočítává Udavský.

Na začátku jich bylo jen pět a měli pár klientů, díky kterým realizovali první cesty. "Neměli jsme velké náklady a stačila nám provizorní kancelář s jedním kulatým stolem, u kterého jsme všichni seděli. A když se otevřely prostory tady v Drnu, přestěhovali jsme se," ukazuje kolem sebe v prvním patře budovy od architekta Stanislava Fialy na Národní v centru Prahy. I přes náročné období covidu, které přišlo hned v začátcích, se jeho firmě dařilo a každým rokem rostla o dvacet až třicet procent. Za loňský rok pak očekává obrat přesahující 325 milionů korun.

Teď je jich v kanceláři čtrnáct a jen za minulý rok vyslali své klienty zhruba na 700 cest. S rostoucí poptávkou tak stále hledají i nové kolegy. "Chceme růst přirozeně, na nic netlačíme. Ale také víme, že do budoucna potřebujeme další kvalitní lidi, které baví cestování a zároveň se nebojí ani sedět v kanceláři a pracovat v týmu," podotýká Udavský.

On, stejně jako celý tým, musí na místa, kam posílají své klienty, pravidelně jezdit. "Každý z nás je v průběhu roku asi dva až tři měsíce někde ve světě. Snažíme se poznat nová místa a zároveň musíme navštěvovat i ta, která zařizujeme nejčastěji," říká s tím, že kontrolují, zda kvalita servisu nikde nekolísá, a testují například nově otevřené restaurace.

Elite Voyage

S žádostí na dovolenou na míru se na ně neobrací jen movitější klienti s milionovým rozpočtem. Řada cest za odpočinkem, které Elite Voyage sestaví, se pohybuje i v nižších stovkách tisíc korun. "Na klienty se díváme i z dlouhodobého pohledu, pro nás je lepší, když je známe a tušíme, co by je mohlo zajímat a bavit. Navíc, někteří si nás nejdříve chtějí vyzkoušet na nějaké menší a levnější cestě, a když k nám získají důvěru, tak se vrátí," spokojeně přikyvuje Udavský.

Vůbec nejdražší dovolenou, kterou zatím zařizovali, byla ovšem cesta kolem světa přibližně za 25 milionů korun. Jedním dechem ale vybere dvě cesty, které mu zůstaly v paměti a dokazují, že za stejné peníze můžete získat zcela rozdílný zážitek: "Může to být deset dní na obrovské jachtě pro partu přátel za dvanáct milionů. Nebo za stejnou cenu měsíční itinerář cestování po Havaji." Jinak ale prý běžně posílají klienty na finále Ligy mistrů nebo koncert Adele všude po světě. "Co se týče požadavků klientů, jsme za těch patnáct let v oboru už celkem otrkaní, ale jedna zahraniční klientka nás vyvedla z míry, když chtěla zinscenovat únos svého snoubence, kterého by jako zachránila a tím ho k sobě připoutala. To jsme tehdy odmítli…" vzpomíná Udavský.

Ze země se teď pomalu posouvá i k cestám nad mraky, přesněji do stratosféry, kam už příští rok speciální balon s kapsulí vynese první pasažéry. A mezi nimi i čtyři Čechy, kteří si koupili svou letenku právě přes jeho firmu. "Někdy v polovině příštího roku by měl balon z kosmodromu nedaleko Paříže odstartovat ke své první cestě. Kapsule vynese cestující a piloty do 25 tisíc metrů a s výhledem na planetu Zemi se tam bude vznášet tři hodiny, než začne zase klesat," popisuje cestu francouzského projektu Zephalto. Letenka stojí 170 tisíc eur a jediné omezení zakazuje letět těhotným a dětem mladším šesti let. Na rozdíl od cest do vesmíru, po kterých už Udavský také má několik poptávek, zájemci ale musí splňovat některé zdravotní parametry, musí projít speciálním výcvikem a musí být schválený odborníky. "Byli jsme historicky v kontaktu s Virgin Galactic nebo Blue Origin, které lety do vesmíru mají v plánu. Vychází to asi na 450 tisíc dolarů za jednu vstupenku, ale oproti Zephaltu je to zkrátka složitější proces."

On sám se už brzy pracovně vypraví na Miavanu, malý ostrov na Madagaskaru, který dřív sloužil jako úkryt pirátů a teď tam je na deseti kilometrech čtverečních plných přírody a zvířat 14 privátních vil. A když si má vybavit nějaký silný zážitek z posledních cest, sahá po návštěvě Nepálu, kde helikoptérou proletěl kolem Mount Everestu. "Tohle je ta jednodušší varianta než sedmidenní trek pěšky. Dokážeme zprostředkovat cokoli, vyloženě expedici na nejvyšší horu světa jsme ale zatím neorganizovali," usmívá se a vzpomíná ještě na další cestu, která mu zůstala v paměti. Na Jamajku. Získala si ho svým temperamentem a autentičností.

"Místa mám spojená s lidmi, které jsem tam měl možnost potkat. Je to koneckonců o emocích, to je ten trend. Od opulentního luxusu se přesouváme do emocionální roviny, kde rozhodují prožitky. To je opravdu nejvíc! Žádná velká vila na pláži, ale emoce. Přesně na ně chceme vzpomínat celý život. To jsou ty vzpomínky k nezaplacení."