Tohle v dnešní době? Lidé ostře zkritizovali sexistický text dětské písně pro matky

"Není vyznamenaná vysokoškolskými tituly, ale zato mi pomáhá s domácími úkoly", či "Nákup i úklid dělá pouze ona, stará se o mě a dělá i skvělý čaj doma". Tak zněl text písně, kterou anglické děti měly za úkol se naučit, aby ji pak přednesly svým maminkám u příležitosti Dne matek, který ve Velké Británii letos připadl na neděli 27. března. Na sociálních sítích vyvolala vášnivou debatu o roli žen v domácnosti.

Inkriminovanou píseň sdílela na svém twitterovém účtu Sophie Hillová. V příspěvku dodala, že bizarní a sexistický text dostala její pětiletá neteř spolu s jejími spolužáky na základní škole, aby se jej naučili nazpaměť.

"U malých, vnímavých dětí to posiluje genderové stereotypy, které patří do koše," napsal jeden z uživatelů v diskusi pod příspěvkem.

Pobouření vyjádřili v diskusi i otcové dětí. "I když je to určitě myšleno nevinně, musíme se vypořádat s takovými stereotypy typu 'máma dělá večeři a uklízí dům', jinak se jako společnost nikdy neposuneme. Nechci, aby si moje holky myslely, že to je jejich jediná 'práce'."

Sophie Hillová, která dokončuje doktorát na Harvardově univerzitě, píseň jménem 'Moje maminka' dala do kontrastu s další písničkou 'Můj tatínek' ke Dni otců, ve které se podle ní nezpívá o "žádných pečovatelských úkolech, ale nezapomíná zmínit, že 'tatínkové jsou chytří a geniální'".

Společnost Out of the Ark Music, která oba zmíněné počiny před lety vydala, se za ně omluvila. "Uvědomujeme si, že písně 'Moje maminka' a 'Můj tatínek', které naše vydavatelství před mnoha lety vydalo, vzbudily určité obavy, za což se upřímně omlouváme. Uznáváme, že jejich znění jsou zastaralá a neodrážejí neocenitelné a rozdílné role, které matky a otcové ve společnosti a v rodinách hrají."

Vydavatelství zároveň dodalo, že obě písně již několik let nepropaguje a stáhlo je i ze své digitální platformy. "Aktivně též komunikujeme se školami, abychom jim navrhli bezplatné alternativy," dodalo.