Nelehké životní situace ve zlehka napsaných knihách pro děti

Rozvod rodičů, autismus, šikana, útěk z domova… to jsou věci, se kterými se mohou setkat všechny děti. I nelehké životní situace se ale dají překonat! To je poselství knižní řady Má to háček, ve které mladí čtenáři od 7 let najdou srozumitelné příběhy o složitých tématech. Autorkami jednotlivých vyprávění jsou populární spisovatelka Ivona Březinová, Lenka Rožnovská a dětská psycholožka Petra Štarková. V jejich podání je jasné, že nic není tak černé, jak se může na první pohled zdát.

Lék na zmatek v dětské duši

Celá edice získala v roce 2021 prestižní ocenění Zlatá stuha v kategorii Nakladatelský počin. Jaké konkrétní příběhy v ní najdete? Z titulů od Ivony Březinové patří mezi ty nejoblíbenější například Řád sladkého sněhuláka. Čtenáři se v knize setkají s Přemkem, který chodí do páté třídy a jednou by se chtěl stát slavným karatistou. Po náročném sportovním soustředění se mu udělá špatně. Brzy se dozví diagnózu - cukrovka. Nemoc, s kterou se už napořád musí potýkat. Bude moct žít jako dřív?

V knize Ťapka, kočka stěhovavá oblíbená spisovatelka citlivým způsobem zpracovává téma střídavé péče. Druhačka Petra má dva domovy. Rodiče však žijí v jiných městech, a tak má Petra navíc i dvě školy, dvoje učebnice, různé kroužky a spolužáky. Ale někdo je přece jen pořád s ní, ať cestuje tam, či tam - kočka Ťapka. A s tou jde všechno líp! Laskavé vyprávění pomůže každému dítěti, které se musí vyrovnat s rozvodem rodičů.

Problémy ve škole i v životě - a jak je řešit

Petra Štarková zaujala širokou veřejnost knihou Můj brácha Tornádo, která obdržela i cenu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Devítiletá Julie vypráví o svém bráškovi Jonášovi, který má ADHD. Protože chvílí neposedí a má spoustu energie, stane se nepostradatelným členem sportovního týmu Tornáda. Poutavý příběh ukazuje, že děti s poruchami pozornosti mají své pevné místo ve společnosti a jejich handicap jim může otevřít dveře i v nečekaných směrech.

Pravidla skutečných ninjů otevírají téma šikany ve škole. Do třídy přijde Ivoš a s ním i spousta problémů. S nikým se nebaví, sprostě nadává, a navíc se pere. Spolužáci zjišťují, že to s ním nebude lehké. Ale jednoduché to nemá ani on. Naštěstí je tady Lenka, sociální pracovnice věnující se bojovému umění. Díky ní a knize o ninjech se Ivoš stane následovníkem umění starodávných bojovníků. A naučí se, že problémy se neřeší útěkem ani rvačkou.

A ještě horká z tiskárny je novinka Největší nemehlo pod sluncem. Každý z nás má občas pocit, že je nešikovný. Někdo se tak ale cítí pořád - jako třeba Bára. Dokáže tahle neobratná holka prožít parádní prázdniny, a navíc se úplně sama postarat o dědečka a všechna jeho zvířata? Originální knížka o poruchách motoriky, které dokážou pořádně znepříjemnit život, přináší neobvyklé prázdninové dobrodružství.

Knižní řada Má to háček je unikátní nejen svými tématy, ale i zpracováním. Každou z knih doprovodili talentovaní čeští ilustrátoři kresbami, které okamžitě zaujmou nejen malé čtenáře. Pokud hledáte lehké čtení o složitých tématech, tak je tato edice právě pro vás!