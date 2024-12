12 nejčastějších novoročních předsevzetí: Budu šetřit, mluvit slušně a chodit včas

Každý rok je to stejné. Počátkem nového přichází čerstvá, svěží energie a s ní také odhodlání něco ve svém životě změnit. Dáváme si nejrůznější novoroční předsevzetí a minimálně ještě pár dnů či týdnů poté stále věříme, že tentokrát to už určitě vyjde…

Novoroční předsevzetí jsou jakýmsi tradičním lednovým folklorem, který však většinou celkem rychle odezní. I podle odborníků je šance na dodržení novoročních předsevzetí mizivá a potenciál jejich naplnění zanedbatelný. Proč tomu tak je?

Jednou z hlavních příčin jejich (našeho) neúspěchu je fakt, že reálně nejde ani tak o naše vnitřní rozhodnutí a přesvědčení, ale o jakousi všeobecnou mantru. Dáváme si novoroční předsevzetí, protože se to hodí. Nový rok jako by sám vybízel k aktivitě tohoto typu. Jenomže takové rozhodnutí jen málokdy vychází skutečně zevnitř nás samotných. A to je právě ten důvod, proč se nám - většinou - nepodaří je skutečně naplnit.

A jaká jsou ta vůbec nejčastější novoroční předsevzetí? Najdete v nich i to své?

Více v naší grafice.