Nejbohatší děti světa. Boduje i dcera Salmy Hayek a princezna Charlotte drtí bratry

Na internetu najdete několik žebříčků nejbohatších dětí. Jména v první patnáctce se víceméně shodují, co se týče výše jejich majetku, údaje se různí. Nejčastěji se počítá tzv. čisté jmění, které zahrnuje zůstatky na bankovních účtech, majetek, jako jsou auta, domy a luxusní šperky, a porovnává je s případnými dluhy. Jiné děti zase mají svěřenecké fondy, u dalších se počítá s dědictvím, ovšem co si na ně rodiče ve finále vymyslí, nejspíš netuší ty děti samy. V následující galerii tedy najdete 15 velmi bohatých dětí do šestnácti let, uvedená výše majetku je přitom pouze orientační.

Jisté je ale to, že na první příčce je pro letošek princezna Charlotte, následovaná svým starším bratrem princem Georgem.