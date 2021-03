Bláznivý experiment: Nechtěli se rozejít, tak se k sobě na tři měsíce připoutali

Třiatřicetiletý internetový prodejce automobilů a osmadvacetiletá kosmetička se k sobě připoutali na svatého Valentýna a od té doby získali na Instagramu tisíce sledujících.

"S každým dnem je to lepší a lepší, co se týká tělesného pohodlí. Čím dál víc si na to zvykáme a je to stále jednodušší," řekl agentuře Reuters Oleksandr. S nápadem přišel, když mu přítelkyně řekla, že se s ním chce rozejít.

"Rozcházeli jsme se jednou nebo dvakrát do týdne. Když pak při jedné další hádce Vika znovu řekla, že se musíme rozejít, odpověděl jsem jí, že v tom případě ji k sobě přivážu," vysvětlil Oleksandr.

Jeho přítelkyně nejprve nápad odmítla, ale později změnila názor. "Rozhodla jsem se, že to pro mě bude zajímavý experiment, že to přinese nové výrazné emoce, které jsem do té doby nezažila," uvedla mladá žena. Nyní uběhl od chvíle, kdy se k sobě partneři připoutali, téměř měsíc. Oleksandr a Viktorija nemají žádný osobní prostor a dělají dohromady úplně všechno od nákupů potravin až po kuřácké pauzy.

Nechtěli se rozejít, tak se k sobě připoutali. Teď sbírají lajky | Video: Reuters

Pár zveřejňuje na Instagramu fotografie znázorňující idylickou koexistenci, doplněné popisky zdůrazňujícími důležitost vzájemného respektu a porozumění. Partneři se také objevili v ukrajinském televizním pořadu.

Někteří lidé na nápad reagují pochvalně, další dávají najevo zvědavost, jiní vyjadřují skepsi. Mezi nejpalčivějšími otázkami je ta, jak pár chodí na toaletu. Odpověď je taková, že jeden čeká přede dveřmi s rukou uvnitř místnosti.

Oleksandr a Viktorija tvrdí, že přestože mezi nimi stále občas vzniká napětí, přišli na nové způsoby, jak se s ním vypořádat. "Hádky nezmizely. Ale když se dostaneme do slepé uličky a nedaří se nám dosáhnout porozumění, prostě přestaneme mluvit místo toho, abychom si začali balit věci a odcházet," vysvětlil Oleksandr.