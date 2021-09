"V 15 letech mě znásilnilo několik mužů." Morissettová o tom přes 30 let mlčela

Zpěvačka a herečka Alanis Morissettová v novém dokumentu tvrdí, že ji v patnácti letech znásilnilo několik mužů.

Nový dokumentární film z produkce HBO Jagged měl premiéru 13. září na filmovém festivale v Torontu. Obsahuje rozhovor s Morissettovou, která v něm vzpomíná na úspěšná 90. léta, a říká, že byla jako patnáctiletá popová hvězda znásilněná. Tehdy žila v rodné Kanadě.

"Trvalo mi několik let terapie, abych si vůbec přiznala, že jsem byla oběť. Vždy jsem prohlašovala, že jsem k tomu svolila. Legální věk pro udělení souhlasu k sexuálnímu styku je v Kanadě 16 let. Mně bylo 15 let. Teď si uvědomuju, že to byli pedofilové a jednalo se o znásilnění," svěřuje se v dokumentu sedmačtyřicetiletá zpěvačka podle britského deníku The Independent.

Násilníky nejmenovala s tím, že její obvinění byla lidmi z branže v minulosti zamítnuta. "Řekla jsem to pár lidem, ale nepadlo to na úrodnou půdu. Většinou to byl moment, kdy se lidé zvedli a odešli z místnosti."

I z toho důvodu Morissettová o znásilnění dříve nepromluvila. "Víte, spousta lidí se ptá, proč ženy čekají 30 let. A já odpovídám: 'Jděte někam.' Ony nečekají 30 let. Nikdo je neposlouchal nebo tím bylo ohroženo jejich živobytí a rodina. Naše kultura neposlouchá."

