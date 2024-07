Namísto klíštěte chytit nadšení pro umění! V DOXu si letní dílny užije celá rodina.

Centrum současného umění DOX připravilo aktivní odpočinek aneb letní programy v duchu her a interaktivních setkání se současným uměním. Ještě sedm letních odpolední můžete se svými dětmi či vnoučaty strávit v galerijním prostředí obklopeni uměleckými díly a za doprovodu lektorek a lektorů si společně užít rodinné kreativní chvilky. Určeno všem nadšencům od 5 do 105 let.

DDD: DĚTSKÝ DEN V DOXU

Chybět ani letos nebude speciální akce - Dětský den v DOXu, který se uskuteční už v sobotu 27.7. od 14:00. Odpoledne se současným uměním pro děti a to dětské v rodičích.

Během jednoho odpoledne si zde malý i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet otevřené výtvarné dílny ke čtyřem výstavám (KAFKAesque, Pavel Forman: TransForman, Adam Štech: houellebecq!, Úhel pohledu: Identita) a k architektuře DOXu.

Několik výtvarných dílen rozmístěných po celém DOXu bude opět propojovat (ne)soutěž, ve které bude mít šanci zvítězit úplně každý! Základem bude vyhrát nad rozmanitými výtvarnými úkoly v nejrůznějších disciplínách.

Odpočinek od čisté tvorby zajistí v polovině programu Anička a letadýlko s divadelním představením Kill Will.

A překvapení se dočkají i úplně nejmenší návštěvníci. Pro ty bude během odpoledne slavnostně otevřen nově upravený dětský koutek. Jeho autoři se při tvorbě inspirovali knihou Vesmír umění, která navazuje na vzducholoď Gulliver a stejně jako ona bere děti na cestu za poznáním současného českého umění pochopitelnou a hravou formou.

LETNÍ RODINNÉ KREATIVNÍ DÍLNY

Ve výtvarných ateliérech a ve výstavách Centra současného umění DOX si v létě můžete užít celou řadu výtvarných rodinných dílen. Vstupenky stojí do 140Kč a dílnu zvládne opravdu každý. Jen si musí umět vyhradit 2,5 hodiny čas. Pak už stačí jen nadšení a dobrá nálada. Celý program Tvořit léto zde:

7. 2024, 14:00

Něco o Pavlovi

Rodinná díla k výstavě Pavel Forman: TransForman

8. 2024, 14:00

Můj průkaz

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Úhel pohledu: Identita

8. 2024, 14:00

Stín člověka

Rodinná výtvarná dílna k výstavě KAFKAesque

8. 2024, 14:00

Hra na hraně

Rodinná díla k výstavě Pavel Forman: TransForman

8. 2024, 14:00

Umění překvapit

Workshop k výstavě Adam Štech: houellebecq!

8. 2024, 14:00

Kdopak to je?

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Úhel pohledu: Identita

Pusťte v létě nudu k vodě a přijďte se vydovádět do Centra současného umění DOX!