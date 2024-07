Nákup brýlí jako mimořádný zážitek? V karlínské prodejně eyerim si vás budou hýčkat

Slovenský lídr v oblasti online prodeje brýlí láká i do klasické prodejny, kde najdou zákazníci všechno, co si vysní. Ale nikoliv za přemrštěné ceny. V karlínské pobočce eyerim bude k dispozici široká škála služeb, a to nejpopulárnější ze 100 značek a 15 000 modelů, které eyerim nabízí na webu, včetně vlastních kolekcí OiO by eyerim a Kohe by eyerim. Ty kombinují nejen atraktivní design vysoké kvality, ale i dostupnou cenu.

Součástí služby eyerim je rovněž bezplatné měření zraku, samozřejmostí jsou i opravy a čištění brýlí, měření pro kontaktní čočky a odborné konzultace. K dispozici budou optometristé i zkušení optici, kteří poradí s výběrem správných brýlí a čoček. Pro měření zraku lze v pobočce nalézt dvě samostatná místa, která je možné rezervovat předem.

Vysoký standard pro každého

Kamenná prodejna má jasné poslání - ukázat, že kvalitní oční péče může být snadno dostupná pro každého. A že je možné pohodlně propojit webový i offline nákup a přidružený špičkový servis Karlínská prodejna byla navržena tak, aby jej zákazníkům poskytovala nejen při prodeji brýlí, ale i v oblasti odborných konzultací a péče o zdraví zraku. Na návrhu interiéru se podílelo studio GRAU architects, tedy se zde pojí praktičnost s příjemným estetickým zážitkem. Navíc s ohledem na dlouhodobou udržitelnost.

Celý interiér je navržen tak, aby byl designově progresivní a disponoval transparentními prvky, což koresponduje s hodnotami značky. Použité materiály a architektonické prvky zdůrazňují otevřenost a přístupnost, čímž posilují závazek eyerimu k transparentnosti a udržitelnosti. Modulární design umožňuje snadnou přizpůsobitelnost prostoru dle aktuálních potřeb a využití udržitelných materiálů podporuje ekologickou odpovědnost společnosti. Tento přístup reflektuje dlouhodobou vizi eyerimu pro udržitelný růst a inovace v oblasti oční optiky.

"S podobou prodejny jsme si opravdu vyhráli, ať už jde o služby, design, nebo propojení s webem. Věříme, že jsme vytvořili opravdovou optiku 21. století, a vše, co jsme se naučili, nyní posouváme ještě dál. Pokud má zákazník již předpis od lékaře nebo optometra, může si u nás jednoduše nakonfigurovat čočky nebo skla online a my se postaráme o jejich výrobu a dodání," říká Yassaman Omidbakhsh, spoluzakladatelka eyerimu s tím, že pro ty, kteří předpis nemají, pak bude pobočka sloužit jako odrazový můstek, kde si mohou nechat změřit zrak.

"Když jsme začínali, uspěli jsme se slunečními brýlemi tak, že jsme odstranili prostředníky a nabídli prémiovou kvalitu každému, ať už je odkudkoli. Později jsme si uvědomili, že stejný přístup je potřeba rovněž u na míru vyráběných optických produktů. Svoji vizi teď představíme Praze a zanedlouho i v dalších městech napříč Evropou," dodává Yassaman Omidbakhsh, spoluzakladatelka eyerimu.

Přes Prahu na další trhy

Otevření kamenné pobočky v Praze je součástí dlouhodobé omnichannel strategie společnosti propojující to nejlepší z online a offline světa tak, aby poskytla zákazníkům co nejlepší služby. Lidé si tak mohou brýle nejen pohodlně zakoupit online, ale také si je osobně vyzkoušet, nechat si poradit od odborníků a využít veškeré služby v kamenné prodejně, mimo jiné také vlastní zábrusové a vyměřovací centrum. Takový přístup zahrnuje i využívání moderních technologií, například virtuálního zrcadla, které umožňuje zákazníkům vyzkoušet si stovky modelů brýlí z pohodlí domova pomocí rozšířené reality a 3D modelování. Navíc eyerim nabízí in-house vytvořený konfigurátor na předpisové brýle, který umožňuje snadné a intuitivní objednávání korekčních či dioptrických brýlí.

Eyerim v současnosti působí na 12 evropských trzích a tímto krokem podporuje své postavení v e-commerce segmentu očních pomůcek ve střední a východní Evropě. První česká pobočka je tak pro společnost jen startovní pozice - brzy plánuje fyzicky vstoupit také do polských a rumunských měst. Kamenné prodejny totiž hrají klíčovou roli v posilování přítomnosti značky na místních trzích a zvyšování povědomí o jejich hodnotách, mezi nimiž lze najít například maximální transparentnost a silnou orientaci na zkušenost zákazníků.