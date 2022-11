Na dceřin amok reagoval s klidem. Za dítě se nestydím, i když se vzteká, říká herec

Osmatřicetiletý herec Justin Baldoni na svém facebookovém profilu sdílel fotku, kterou jeho manželka Emily pořídila při nedávné návštěvě obchodu s potravinami. Jejich dvouletá dcera Maiya se na snímku válí na podlaze a brečí, zatímco Baldoni se svým otcem u ní se stoickým klidem postávají a zjevně čekají, až ji amok přejde. Píše o tom web Upworthy.

Při pohledu na fotografii si lze všimnout, že herec i jeho otec mají na tváři dokonce lehký úsměv. Řada rodičů a prarodičů by přitom na jejich místě ztratila nervy a snažila se dítě jakýmkoli možným způsobem utišit, aby si okolí nemyslelo, že je nevychované. Baldoni ovšem ve svém facebookovém příspěvku vysvětlil, že trpělivý přístup k výchově má v jeho rodině tradici a osvojil si ho právě od svého otce, který podobně reagoval, když byl sám malý.

"Táta mě vždycky nechával vyjádřit svoje pocity, i když jsme zrovna byli venku, kde se to moc nehodilo. Nepamatuju si, že by mi někdy řekl, abych nebrečel nebo ať mu nedělám ostudu. Až nedávno jsem si uvědomil, jak důležité to bylo pro můj emoční rozvoj. V dětském věku si často ještě neumíte poradit se všemi pocity, které zažíváte, a proto je v pořádku, když je vypustíte," napsal herec.

Dodal, že když jeho dcera dostane záchvat vzteku, nevnímá to ani v nejmenším jako své rodičovské selhání. "Nestyďme se za svoje děti. Když člověk umí ventilovat vztek a smutek, dovede pak mnohem víc projevovat taky štěstí a radost. Proto si myslím, že by nám všem bylo líp, kdybychom svoje emoce stejně jako naše děti sdíleli o něco víc," zdůraznil Baldoni.