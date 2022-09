"Musela jsem vypnout i StarDance," říká autorka projektu, který bojuje proti sexismu

V rámci programu Power se mladí lidé učili, co je to kyberšikana a kybernásilí, a v těchto tématech pak vzdělávali své vrstevníky. Účastníci si v rámci workshopů mohli vytvořit i svůj vlastní projekt a čtveřice studentek, z nichž dvě studují v Praze, jedna v Plzni a jedna v Olomouci, založila iniciativu Mlč, zlato. Ta svým názvem odkazuje ke rčení mluviti stříbro, mlčeti zlato a zároveň k faktu, že muži v sexistických komentářích ženy často oslovují důvěrně, třeba právě zlato.

"Než jsem nastoupila do projektu Power, už jsem o sobě říkala, že jsem feministka, měla jsem něco načteno, ale dost povrchně, řekla bych. Díky projektu jsem se ale důkladně seznámila s konkrétními formami sexismu. Konsent nám dal zároveň popud k tomu, abychom aktivně usilovaly o změnu. Takovou příležitost jsem dlouho hledala, jen jsem to nedokázala sama uchopit," říká jedna z autorek profilu Julie.

Neřekla bych o sobě, že jsem feministka

Oproti tomu její kolegyně Anna přiznává, že před tím, než se s programem Konsentu seznámila, genderová problematika ji nezajímala. "Workshop vedl známý a napsal mi, že by mi to mohlo sedět. Zaujalo mě to a chtěla jsem zkusit něco nového, zároveň to byla neprobádaná oblast, o genderově podmíněném násilí jsme nic nevěděla. Před účastí v Power bych o sobě v životě neřekla, že jsem feministka," popisuje.

Dnes se čtveřice na instagramovém profilu Mlč, zlato věnuje zejména genderově podmíněnému kybernásilí. Jedná se o jakékoliv útoky, které směřují na člověka v online prostředí na základě jeho genderu. Studentky proto zveřejňují sexistické komentáře, vtipy, reklamy, ale i články, které objektivizují ženy, nebo vyjádření, která bagatelizují zkušenosti obětí sexuálního násilí.

Zakladatelky projektu si nejprve myslely, že vtipy o tom, že ženy jsou špatné řidičky a muži trpí v manželství, budou hledat na okrajových a zájmových profilech. Brzy ale zjistily, že za sexismem nemusí na českém internetu chodit daleko. "Věděly jsme, že materiálu bude nekonečné množství. Já osobně jsem ale byla překvapená, že sexistické vtipy a nahá objektivizovaná ženská těla najdeme na profilech mainstreamových rádií, které sledují desetitisíce lidí," říká Julie s tím, že předpokládala, že budou konfrontovat zejména anonymní profily.

Až sníš steak, uvěřím ti

Pro komentáře urážlivé vůči ženám si také téměř s jistotou chodí pod jakýkoliv článek týkající se genderové problematiky nebo sexuálního násilí. "Potvrdila jsem si něco, čemu jsem dřív ani nechtěla věřit. Když mluví muž a žena o tomtéž tématu, žena za to sklidí mnohem víc kritiky a narážek, že dané problematice nerozumí. Když to navíc doprovázejí fotky nebo videa, objeví se komentáře na její vzhled nebo oblékání," sdílí Julie svou zkušenost.

Čtveřice je už na internetový sexismus tak zvyklá, že je překvapí, když je urážlivých komentářů poskromnu. "Nedávno jsem hledala obsah pro náš profil pod rozhovorem s první výjezdovou hasičkou. Říkala jsem si, že tam toho bude strašně moc, což je samozřejmě zvrácený přístup k věci, ale já už se těšila, co si tam přečtu. Bylo tam jen pár hloupostí, jako "až přede mnou sní kilový steak, budu jí věřit". To mě ale ani nevytočí, protože je to úplná kravina. Většina lidí byla přejících a pozitivních," popisuje Julie.

Dostat se mimo "feministickou bublinu"

Členky týmu Mlč, zlato pozorují, že jejich profil sledují převážně ženy a lidé z "feministické bubliny". Snaží se ale dostat i mimo tento okruh. "Skoro bych řekla, že lidé, kteří s námi nesouhlasí, jsou naší hlavní cílovou skupinou. Když nám někdo napíše hejt, mám radost, že jsme se dostaly za hranice lidí, kteří nám budou přitakávat," vysvětluje. Pokud narazí na oponenta, který je otevřený diskusi, snaží se s ním o genderově podmíněném násilí na internetu debatovat.

Pro sledující, kteří s nimi souhlasí, může být zase zaslání příspěvku způsobem, jak si vybít frustraci. Většinu příspěvků už totiž dnes profilu, který sleduje přes 11 tisíc lidí, posílají právě fanoušci. "Když nám nějaká žena pošle komentář, který jí někdo napsal, zveřejníme jej. Spousta lidí to pak odsoudí a napíše, že je to špatně. Trochu jsme se v tomhle inspirovaly Terapií sdílením Ester a Josefíny," říká další správkyně Mlč, zlato Veronika.

Útokům často musí čelit i samy autorky projektu, i to je jeden z důvodů, proč vystupují anonymně. "Nadávky typu ošklivé feministky, co nemají chlapa, už jsou nám jedno, ale opravdu ošklivé zprávy chvíli rozdýcháváme. Když nám přišel na náš profil dickpick (fotografie mužského přirození - pozn. redakce), zpracovávala jsem to docela dlouho. Je to sexuální útok a vůbec bych nečekala, že budou lidé takové fotky posílat na anonymní instagramový profil. Asi jsem byla naivní," přiznává Julie.

Je to i ve StarDance

Čtveřice studentek se shoduje, že od té doby, co se intenzivně zabývají sexismem, jsou vůči němu mnohem citlivější. "Musela jsem vypnout i StarDance, vtipy Marka Ebena mě opravdu neoslovily," říká Veronika. Má pocit, že ke stejnému posunu došlo i u některých sledujících. "Dříve nechápali, proč by měla být sexistická reklama problém, a dnes nám sami posílají screenshoty," dodává.

Zakladatelky Mlč, zlato věří, že osvěta o tom, jaké projevy a komentáře jsou za hranou, může pomoci změnit společenskou debatu. "Lidé pak třeba získají sebevědomí a vymezí se, když se jim něco nebude líbit," doufá Julie. "Naše příspěvky mohou i lidem, kteří s námi nesouhlasí, dát alespoň brouka do hlavy a postupně je nahlodávat," věří Anna.

