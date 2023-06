Módní trendy a styling na jaro-léto 2023

Trendy v moderní módě se mění závratným tempem. Něco, co bylo před pár měsíci považováno za módní, je dnes už možná pasé. Naštěstí existuje několik trendů, které jsou na vrcholu už několik sezón a budou "in" i na jaře a v létě 2023. Je to především safari a boho styl, oversize móda a architektonický styl. Pokud se v žádném z nich nenajdete - máme pro vás dobrou zprávu! V módě je také všestranný a extrémně pohodlný sportovní styl!

Objevte módní trendy pro jaro a léto 2023. Nechte se libovolně inspirovat a vytvářejte stylizace dokonale přizpůsobené vašim potřebám a preferencím.

Safari styl - nechte se unést dobrodružstvím!

Styly inspirované divokou přírodou kombinují maximální pohodlí a funkčnost s exotickou elegancí, odrážející ducha cestování a poznávání divokých zákoutí našeho světa. Oblečení v Safari stylu se vyrábí především z přírodních materiálů, jako je len, bavlna nebo plátno. Dominantními barvami v tomto stylu jsou odstíny béžové, hnědé, khaki a zelené, někdy kombinované s energickou červenou nebo oranžovou. Vzory jsou inspirovány jak zvířecími motivy (zebří pruhy, leopardí nebo žirafí skvrny), tak rostlinnými motivy (exotické květiny, listy palem a monstery).

Charakteristické prvky safari stylingu jsou:

bundy a vesty - pohodlné a lehké, obvykle se spoustou prostorných kapes a dalšími pásy nebo šňůrkami, které usnadňují zvýraznění siluety

cargo kalhoty - kalhoty volného střihu s velkými bočními kapsami, obvykle ze silnější bavlny nebo plátna, zelené nebo hnědé

šortky - krátké kalhoty o délce do půle stehen nebo ke kolenům, s pohodlným vysokým pasem a prostornými kapsami, převážně v odstínech zelené, hnědé nebo béžové

šaty ve stylu safari - pohodlné a lehké šaty volného střihu, vyrobené z husté bavlny nebo lnu, v barvách a vzorech charakteristických pro daný styl; šaty mají různé délky (obvykle po kolena, do půli lýtek) a ramínka nebo krátké rukávy

etnické doplňky - pásky, šátky, náramky nebo náušnice s etnickými vzory, které dodávají safari stylingu charakter a jedinečnost.

Oversize móda - noste volné a pohodlné věci

Oversize styling se vyznačuje volným a širokým střihem oblečení. Můžete si vybrat oblečení vyrobené pro oversize nebo si jednoduše koupit tričko či mikinu ve větší velikosti. Toto je trend, který si získal popularitu před několika sezónami a … nevyjde z módy! Vůbec se nedivíme! Oversize oblečení nabízí maximální pohodlí a naprostou svobodu.

V New Balance se zaměřujeme na pohodlí šité na míru různým preferencím, a proto v naší nabídce najdete mimo jiné prostorná trička z bavlny vynikající kvality. Zjistěte více!

Oversize oblečení nepřilne k tělu a je většinou vyrobeno z měkkých, volných a na dotek příjemných materiálů. Oversize styling může využívat záměrnou nepřiměřenost, například příliš široká ramena saka nebo velmi dlouhé rukávy mikin.

Oversize móda je otevřená jiným stylům a vaší kreativitě. Kombinaci oversize oblečení s elegantnějšími či formálnějšími prvky nic nestojí v cestě, stejně jako kombinování například oversize svetrů nebo triček s padnoucími kalhotami nebo legínami. To vám umožní vytvářet zajímavé a originální kombinace, které se vymykají tradičním pravidlům proporcí a střihu.

Vyjádřete se v uměleckém boho stylu!

Boho móda je volný, ležérní a neformální styl, inspirovaný duchem svobody, čerpající inspiraci z bohémské kultury s jasnými hippie a vintage vlivy. Boho styl je plný barev, vrstev, textur a originálních detailů. Preferuje oblečení volného střihu, které neomezuje v pohybu. Šaty, tuniky, sukně a kalhoty mají často široké a rozšířené střihy. V boho stylu vypadají skvěle i oversize svetry, kardigany a bundy.

Charakteristickým rysem boho stylingu je vrstvení a míchání textur i etnických a květinových vzorů. Outfity v tomto stylu mohou působit nonšalantně, jako by byly vytvořeny nedbale a vám na konečném výsledku nezáleželo.

Minimalismus a moderna - poznejte architektonický styl

Architektonický styl odkazuje na inspirace a vlivy spojené s různými styly a prvky architektury. Je to trend, který spojuje design budov s módou a vytváří inovativní a jedinečné projekty.

Jaké jsou stylizace v architektonickém stylu?

Geometrické tvary - architektonický styl v módě používá geometrické tvary a jasné linie; obojí lze vidět v asymetrických výřezech, ostrých hranách a konstrukčních detailech, včetně módních volánků, složitých záhybů a futuristických nařasení.

Minimalismus - stejně jako v současné architektuře se architektonický styl v módě zaměřuje na jednoduchost formy a čistotu střihů, ochotně využívá kupř. oversized trička.

Modernita - architektonický trend se vyznačuje inovací, která se projevuje mimo jiné v používání nových materiálů a technologií; návrhy dynamického architektonického stylu odrážejí pokroky v architektuře a designu.

Architektonický styl v módě je ideální pro lidi, kteří oceňují inovativní řešení, originalitu a expresivitu. Jde o spojení umění a designu, které umožňuje vytvářet nekonvenční a inspirativní styly.

Stavte na sportovní look! Je to super módní a pohodlné!

Sportovní boty už dávno vyšly z posiloven, arén a běžeckých pásů. Moderní tenisky se skvěle hodí k ležérním outfitům. Můžete je kombinovat i s letními šaty a společenskými obleky. Sportovní oblečení vstupuje do módních salonů krok za krokem po botách. Pohodlná trička, pohodlné sportovní kalhoty a klasické mikiny se perfektně hodí do každodenních i nevšedních stylizací.

Seznamte se se streetwearem - doplňky a sportovním oblečením z různých disciplin

Streetwear je módní trend založený na inspiracích souvisejících s fyzickou aktivitou, sportem a sportovním oblečením.

Oblečení je navrženo s ohledem na pohodlí a volnost pohybu, a proto výrobci sportovního oblečení sahají po moderních, prodyšných a pružných materiálech i ergonomických střizích, které dobře fungují při fyzické aktivitě.

Sportovní styl využívá oblečení typické pro různé sporty, jako jsou mikiny, tepláky, polokošile, bombery, legíny, tenisky a čepice. Tyto položky šatníku jsou často spárovány s jiným neformálním oblečením a vytvářejí neformální, ale stylové

Sportovní oblečení může být jednobarevné nebo mít různé grafické Sportovní styl často používá jasné, živé barvy a kontrastní kombinace. Oblíbené jsou barevné akcenty, jako jsou neonové prvky nebo šťavnaté odstíny, které dodávají stylizacím energii a dynamiku.

Charakteristické pro sportovní styl jsou velké a kontrastní potisky prezentující loga slavných sportovních značek, jako je New Balance.

Ve sportovním stylu navíc hrají důležitou roli doplňky. Mohou to být batohy, kšiltovky, sluneční brýle nebo náramky. Jde o praktickou a stylovou vychytávku, která efektně doplní sportovní vzhled.

Sportovní styl je ideální pro lidi, kteří oceňují pohodlí, svobodu pohybu a aktivní životní styl. Jde o módní trend, který dokonale zapadá do dynamického a neformálního každodenního stylu.

V New Balance se oblečete od hlavy až k patě, sportovně, módně a pohodlně. Podívejte se na aktuální nabídku oblečení, obuvi a doplňků jedné z nejznámějších sportovních značek na světě!