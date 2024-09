Moderátorka Expres FM Babu Hacsi: Mít poslední slovo je nová a zajímavá zkušenost

Dlouholetá moderátorka rádia Bára Hacsi, kterou posluchači znají spíše jako Babu, přináší se svým týmem do českého éteru kromě výjimečné hudby i odlišný způsob přípravy vysílání, která se odráží i ve výsledném poslechu.

Babu, ty jsi od září hlavním hlasem vysílání Expres rána. V rádiu ale působíš přes 15 let. Je to pro tebe v něčem nové?



Nové Expres ráno je hodně o týmové práci a na ranní vysílání se teď připravujeme víc než kdy jindy. Je to opravdová výzva a v mnohém úplně jiný styl práce, než na jaký jsem byla zvyklá. Novinkou je pro mě také kapitánství našeho týmu. Mít poslední slovo je pro mě docela nová a zajímavá zkušenost.

Když jste se poprvé začali bavit o novém ránu, jaká byla vize?



Hudebně jsme se vždy inspirovali v zahraničí, zejména v Británii. Nové ráno se snaží být světové také v tom, že oficiálně ho sice vedu sama, ale ve skutečnosti je v něm slyšet celá řada dalších skvělých hlasů, nejen z rádia, ale i mimo něj. Snažíme se, aby byla show zvukově bohatá, hledáme různé ukázky nové hudby, trendů ze sociálních sítí, nově děláme ankety na ulici apod. Máme každý den poradu o obsahu na následující dny, někdy i týdny. Hodně se s tím mazlíme.

To je v českém rádiovém rybníčku celkem neobvyklý přístup a setkáváme se s ním spíše v zahraničí. Co vás k němu vedlo?



Ano, v zahraničí je tohle běžný přístup a funguje jim. Myslím, že ta touha tu byla vždycky, dělat to tak, jak se to dělá venku… Bylo už zkrátka na čase s tím začít.

Kdybys měla nalákat potenciální posluchače, jak bys popsala hlavní témata nebo styl rána?



Hlavní zadání na začátku znělo: energické, trendy, nabité informacemi. To se snažíme plnit, například skvělým playlistem, který je na Expres FM naprosto zásadní. Snažíme se přinášet nejrůznější zajímavosti, novinky ze světa sociálních sítí, filmů, seriálů, drbů, zpravodajství, aktuálního dění. Taky milujeme kvízy, snažíme se přinášet interaktivní prvky s posluchači aj. Vytváříme velké speciály, třeba na téma Taylor Swift, kde jsme měli i rozhovor s psycholožkou na téma dospívajících a idolů. Nebo jsme měli skvělý speciál o nákupu lístků, dynamických cenách a přeprodávání, který byl inspirovaný děním kolem comebacku Oasis.

Když máš zrovna volný čas, co ráda děláš?



Mám ráda videohry, komiksy, superhrdiny, stavebnici LEGO, v televizi miluju sledování AZ kvízu a Na lovu. Ráda vařím, a když to jde, tak se snažím cestovat a poznávat nové věci.

Kdyby sis měla představit svůj vysněný koncert, kdo by na něm zpíval?



Kdybych si mohla nejvíc vymýšlet, byl by to mega festival. Jmenovalo by se to třeba Bad Bitches Vibes. Z těch, které jsem neviděla ještě live, by nesměly chybět třeba Miley Cyrus s Dolly Parton, Destiny‘s Child, Cher, Diana Ross, Aretha Franklin, Tina Turner, Whitney, Gloria Gaynor… Asi tušíte, co poslouchám (smích).