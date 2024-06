Dobrý vkus vnesla do politiky i do módy. Nejlepší outfity Zuzany Čaputové

V sobotu 15. června skončilo funkční období slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Během pěti let se musela vypořádat s takovým množstvím událostí a problémů, jaké by vydalo na několik desetiletí: úřadovala za pandemie koronaviru i ukrajinské války a během jejího funkčního období se vystřídalo hned pět premiérů. Navzdory tomu si Čaputová zachovala důstojnost, i když ve své zemi musela několikrát čelit nevybíravým útokům, a to i ze stran politiků. Do slovenského veřejného života vnesla osvěžující slušnost a dekorum, které by jí nejeden kolega mohl závidět.

Svou vlast reprezentovala prezidentka Zuzana Čaputová nejen laskavostí a inteligencí, ale také vhodnou garderobou. Připomeňte si ji v naší galerii.