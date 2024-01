Jedna barva vládne všem, jedna jim všem káže, jedna všechny přivede a do legín sváže

Rok 2024 je už tady a stejně jako každý rok přináší nová očekávání i ve světě módy. Trendy se přirozeně mění i v průběhu roku, plynule se transformují, přecházejí jeden do druhého a někdy to vypadá, že co platilo minulý týden, neplatí dnes.

Přesto lze předvídat, jak bude letošní móda vlastně vypadat: charakterizovat ji bude minimálně šest ústředních barev, ale také extravagantní materiály, jiná pravidla u nošení legín a přehršel džínoviny.

Jaké trendy nás čekají v roce 2024, na to se můžete podívat do naší galerie.