To nejlepší z pařížského fashion weeku: nejen návrat "nahých" šatů ze Sexu ve městě

Na Paris Fashion Week se předvedly zavedené módní značky, které už převážně vede někdo jiný než původní zakladatelé. Co noví vedoucí módním domům jako Valentino nebo Vivienne Westwood dali a vzali? A proč to v některých momentech vypadalo, jako by si zrovna tyto dvě značky prohodily role? Dozvíte se v naší galerii.

Kromě toho se můžete podívat i na to, jak se na molech praly minimalistické i maximalistické modely, na které přehlídce působily modelky jako děsivé zombie a jaké šaty by potěšily Cruellu de Vil ze 101 dalmatinů. Na to nejlepší z pařížského týdne módy se podívejte do grafiky.