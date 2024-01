Riskantní rozparky sahaly v roce 2023 až do nebes. Kdo odhalil úplně všechno?

K sukním rozparky patří, přidají nejen na estetice, ale také na praktičnosti - vždyť zejména úzkým střihům dodávají možnost pohybu. Ve světě showbyznysu však někdy jdou i daleko za hranice dobrého vkusu a občas jsou až tak vysoké, až vyvolávají dojem, že jsou šaty po svislé linii překrojené napůl.

Jedna ze světových hvězd doplatila nejen na vysoký výřez až do nebes, ale také na skutečnost, že šla na veřejnost zcela naostro. Objektivy bulvárních fotografů posléze zachytily její intimní partie.

Kdo to byl a kdo další zkoušel provokovat rozparky až do nebes? Na to se podívejte do naší galerie.