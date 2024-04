Pražský týden módy: Černá na všechny způsoby. Jak to vypadalo na červeném koberci?

Největší módní událost v České republice Mercedes-Benz Fashion Week je nejen příležitostí pro vybrané designéry prezentovat svou tvorbu, ale i pro samotné účastníky odprezentovat sebe sama. A tak je nejen na molech, ale i mimo ně o zajímavou podívanou rozhodně postaráno.

Na letošním pražském týdnu módy se i v řadách přihlížejících hostů objevilo několik zajímavých outfitů. A ačkoli výrazně převažovala černá, díky neotřelým kombinacím, luxusním materiálům a zajímavým detailům se bylo i tak na co dívat.

Za světovými týdny ten náš nezaostával. To, co bylo na pařížském týdnu módy na molu, se za dva měsíce dostalo rovnou i mezi pražské účastníky. Podívejte se do galerie.