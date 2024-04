Obří délky sukní se vracejí do módy. Zakryjí nedostatky a přizpůsobí se vašemu stylu

Možná máte dlouhé sukně spojené s bohémským stylem nebo rovnou s hipíky. Přitom ve skutečnosti je to podstatně univerzálnější a přizpůsobivější kousek, než se na první pohled může zdát, a to, s jakou vehemencí hlásí módní návrat v letošním roce, to jenom dosvědčuje.

Na rozdíl od minisukní ty dlouhé lehce zakryjí nedostatky, ale v případě nižší postavy je potřeba dávat si pozor na výšku pasu, aby to opticky nezkrátilo nohy. Výhodou ovšem je, že jsou vhodné jak na chladnější, tak i na teplejší dny a můžou být překvapivě univerzálním kouskem.

Rozmanitost materiálů od lehkých a éterických volánů přes splývavý sexy satén až po ležérní džínovinu, nemluvě o různých střizích a materiálech, umožňuje vyhrát si s maxisukní dosyta.

Na inspirace, jak na to, se podívejte do naší galerie.