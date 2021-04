Svatební šaty z přídělových lístků a žádné kalhoty. Když královnin šatník promlouvá

Je stylovou ikonou, ale nikdy se o to nesnažila. Její šatník má reflektovat národ. Například, když se Alžběta II. v roce 1947 vdávala, musela k nákupu látky použít přídělové lístky, jako každá jiná nevěsta.

Coby mladá dívka nosila květované potisky a široké sukně, jako vdaná žena si potrpěla na uhlazenou eleganci. Autor jejích svatebních šatů s mohutnou vlečkou, návrhář Norman Hartnell, se po nástupu Alžběty II. na trůn v roce 1952 stal jejím oficiálním krejčím. Nebyl ovšem jediným, na denní příležitosti královnu oblékal až do roku 1990 Hardy Amies, kloboučník Freddie Fox ji zas věrně sloužil do roku 2002, kdy odešel do důchodu.

Dnes se o šatník Alžběty II. starají Stewart Parvin a Angela Kellyová, kteří ji chystají ony nezapomenutelné barevné kostýmky, ve kterých panovnice vždy vynikne na veřejnosti. Podle Alžbětiny snachy vévodkyně Sophie, se královna šatí do pestrých barev proto, aby byla vždy nepřehlédnutelná.

Významné místo v královské garderóbě mají také doplňky: kabelky značky Launer a mokasíny Anello & Davide. Obě značky nosí Alžběta II. déle než padesát let.

A co nejraději nosí mimo službu? Když je královna zrovna na zámku Balmoral nebo Sandringham, je nejčastěji k vidění v tvídovém saku a sukni a šátku, ať už značky Burberry nebo Hermés.

Ku příležitosti 95. narozenin britské královny Alžběty II. vám přinášíme galerii s jejími nejzajímavějšími looky.