Za nošení džín několik ran bičem. Země, kde ženský šatník ovládají názory politiků

Milujete džíny a trička, vidíte je ve svých oblíbených filmech. Ale nesmíte je nosit. Stejně jako šaty nebo sukně, jejichž lem nebude sahat až na zem. O tom, co si vezmete na sebe, nerozhoduje vkus nebo rozpočet, ale politika vaší vlasti. Nic jste neudělala, abyste žila v takové nesvobodě, jen jste se narodila do místa, kde nemáte ani základní práva.

Na konci srpna vešlo ve známost, že Kambodža plánuje speciální zákon, který bude zakazovat nevhodné oblékání ženám. Co to přesně znamená, nikdo neví. Jedno je jisté, je to zásah do lidských práv, který tuto zemi oddaluje od moderního pojetí občanské společnosti.

Ženy, které nebudou oblečeny dostatečně cudně, nikdo ovšem neví, co si pod tím má přesně představit, budou sankcionovány.

Prohlédněte si naší galerii, kde najdete i další země, kde brání ženám ve svobodných volbách v tom, co budou nosit na svém těle.