New York Fashion Week nabídl polonahé modelky a inspiraci lacinou módou pop hvězdiček

New York Fashion Week začal ve čtvrtek 8. února zhurta: módní návrháři předvedli vysokou krejčovinu v nejlepším slova smyslu. V jejich kolekcích nechyběly luxusní materiály, působivé střihy a špetka erotické provokace. V některých případech i podstatně víc než špetka.

Zatímco jedna strana se přiklonila k nadčasové eleganci, kterou charakterizovaly prodloužené a štíhlé siluety převážně v tónech hnědé a měděné, další skupinu tvořily modely inspirované lacinou módou popových hvězd ze začátku milénia. Právě u nich se předvedlo nejvíc odhalené kůže, modely na hraně toho, co je považováno za slušné, a navíc ve řvavých a odvážných barvách. To vše ovšem v paradoxně zdařilém provedení haute couture, neboli vysoké krejčoviny.

Co všechno zatím předvedli návrháři na newyorském módním týdnu, na to se můžete podívat do naší galerie.