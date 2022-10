Oblékněte se jako pravá Pařížanka. Francouzský styl už dávno není jen o baretu

Francouzské dívky a ženy jsou známé svým nesporně elegantním smyslem pro módu, kdy jsou často vídány v cigaretových kalhotách, kabátu či ikonickém baretu. Bez ohledu na den nebo čas vždy vypadají, jako by právě vystoupily z módního katalogu.

Francouzský styl není složitý a ani nedosažitelný. Je nenáročný, ​​klasický, nenucený a cool. Jde o nalezení správné rovnováhy mezi tím, že budete vypadat dokonale nastrojeně a zároveň uvolněně (francouzsky řečeno "chic décontracté").

Podívejte se do galerie na jednoduchý průvodce francouzským stylem, který vám přesně řekne, co je přípustné a co ne.